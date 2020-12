È lui il primo parlamentare americano a morire di coronavirus. Letlow era stato eletto lo scorso 3 novembre in Lousiana.

Il 41enne lascia la moglie e due figlie.

Morto il deputato neoeletto Luke Letlow

Luke Letlow, deputato repubblicano eletto lo scorso 3 novembre alla Camera degli Stati Uniti, è morto la scorsa notte per complicazioni legate al Covid-19.

Come riferisce anche La Stampa, il deputato aveva soltanto 41 anni. Il suo portavoce, Andrew Bautsch, ha confermato il suo decesso.

“La famiglia apprezza le numerose preghiere e il sostegno negli ultimi giorni, ma chiede privacy durante questo momento difficile e inaspettato”

ha fatto sapere il portavoce.

La prossima domenica il deputato avrebbe dovuto pronunciare il giuramento ed iniziare il suo mandato.

Il neo membro del Congresso è stato ricoverato in un ospedale di Monroe il 19 dicembre, dopo che il giorno precedente era risultato positivo al coronavirus.

Successivamente è stato trasferito presso una struttura ospedaliera di Shreveport, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Nessuna patologia pregressa

I medici dell’ospedale dove Letlow è stato ricoverato, hanno sottolineato che il deputato era in ottime condizioni di salute e non soffriva di nessuna patologia pregressa che potesse far presagire un tale, drammatico epilogo.

Il neoeletto, che aveva ottenuto la vittoria in un ballottaggio per l’assegnazione della sede del quinto distretto degli Stati Uniti, quindi regioni centrali e nord-orientali dello stato, avrebbe dovuto occupare il posto lasciato libero dal suo capo, il repubblicano Ralph Abraham, di cui era stato capo dello staff.

Luke Letlow lascia sua moglie, Julia Barnhill Letlow, e due figli.

Il governatore Ben Edwards ha invitato la popolazione statunitense a pregare per il deputato prematuramente scomparso, a causa del covid-19.