Usa, Melania e Donald Trump positivi al coronavirus

A dare la notizia del contagio da coronavirus lo stesso Trump tramite i propri social.

Dopo aver effettuato tutti i test necessari, a quanto sembra, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua first lady Melania sarebbero risultati positivi al coronavirus.

Le condizioni della coppia sarebbero stabili

A dare la notizia, come predetto, lo stesso presidente a stelle e strisce tramite il proprio canale Twitter:

“La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”.

Inoltre, come dichiarato dal medico del presidente, la coppia starebbe in buone condizioni di salute. Trump, infatti, continuerà a svolgere la sua attività da presidente senza intoppi anche se il viaggio per la Florida previsto per quest’oggi è stato cancellato.

Infine è arrivata la comunicazione da parte anche di Melania Trump, la quale ha fatto sapere come i due si trovino in quarantena come, purtroppo, molti americani. La first lady, inoltre, fa sapere come i due stanno bene e hanno già posticipato tutti gli impegni in programma.

Positiva anche la collaboratrice del presidente Hope Hicks

Solo poche ore prima della coppia presidenziale, inoltre, era stata resa nota la positività di Hope Hicks, stretta collaboratrice di Donald Trump. Stando a quanto dichiarato dal corrispondente delle Abc della Casa Bianca, la donna sarebbe positiva e con diversi sintomi del coronavirus.

Infine la Cnn ha confermato come spesso, nell’ultimo periodo, Hicks e Trump viaggiassero molto insieme. Un esempio è il viaggio per il dibattito che si è tenuto a Cleveland. Ma non solo, la collaboratrice sarebbe stata anche a bordo di voli, come quello diretto in Minnesota per un appuntamento elettorale. Su quest’ultimo aereo, inoltre, oltre agli altri collaboratori del presidente vi era anche suo genero, Jared Kushner.