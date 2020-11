USA Elezioni 2020, Zuckerberg: ‘Biden ha vinto’. No imbrogli

Trump sostiene ci siano un imbroglio elettorale dietro la vincita di Biden ma le autorità elettorali affermano che non ce n’è nessuna prova.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ancora sostiene che non sia valida la vincita di Joe Biden.

Le autorità elettorali confermano che non ci sono prove di imbrogli elettorali e anche la CNN ha decretato la vincita elettorale del democratico Joe Biden nello stato dell’Arizona.

Anche Zuckerberg ha specificato che Joe Biden ha vinto onestamente e che è lui il prossimo presidente americano.

Joe Biden presidente, Trump contrariato

Molte autorità elettorali americane, sia statali che locali, confermano all’unanimità di non aver trovato nessuna prova di schede contraffatte, modificate o perse.

Nessun sistema di sicurezza nei conteggi delle schede e nella raccolta dei voti sono stati violati.

Le autorità, contraddicendo in toto Donald Trump e le sue accuse, hanno confermato che l’election day del 3 novembre 2020 è stato:

la più sicura della storia degli USA.

Zucherberg e CNN confermano la vittoria

Anche per il magnate di Facebook, Mark Zuckerberg, l’esisto delle elezioni presidenziali è stato più che chiaro. L’uomo ha indetto un incontro con i suoi dipendenti specificando che:

jOE biden sarà il nostro prossimo presidente.

Il CEO di Facebook continua nel suo discorso ai dipendenti affermando quando sia importante che la gente abbia fiducia nell’esito delle elezioni tanto quanto nello stesso sistema elettorale: onesto e sicuro. Questo vale per i cittadini che hanno votato Joe Biden ma anche per coloro che hanno votato Donald Trump.

La CNN ha decretato la vittoria di Joe Biden in Arizona dove non si aveva la vittoria di un leader democratico dal 1996: 11 mila voti conquistati.

Papa Francesco dà la benedizione a Joe Biden

Il team di Biden ha dichiarato alla CNN, come si legge su SkyTg24, che il presidente eletto ha ringraziato il Papa per la benedizione ricevuta e per le congratulazioni espresse.

Biden e tutto il suo team apprezzano sinceramente la leadership di Papa Francesco nel promuovere pace e riconciliazione in tutto il mondo. Vorrebbe inoltre iniziare con sua Santità una collaborazione su varie questioni quali: assistenza a poveri ed emargianti, crisi ambientale, rifugiati e molto altro.