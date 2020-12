Usa: dopo 37 anni in carcere per omicidio, testimone ritratta e lo...

Il protagonista di questa vicenda, che ha cambiato l’intero corso della sua vita, è Walter Forbes, 63enne del Michigan.

L’uomo era finito in carcere con l’accusa di incendio doloso e omicidio.

La storia di Walter Forbes

Era finito in carcere nel maggio del 1983 con una condanna all’ergastolo per omicidio e incendio doloso.

Oggi, dopo 37 anni, è stato finalmente scagionato, dopo essere riuscito a dimostrare la sua innocenza.

Protagonista di un errore giudiziario che gli ha completamente stravolto la vita è Walter Forbes, 63enne originario del Michigan.

L’uomo era stato condannato per la morte di Dennis Hall. Una sera dell”82 Hall aveva avuto una rissa in un bar.

Forbes era intervenuto per sedare la violenta lite. L’indomani, per vendicarsi, Hall sparò a Forbes e lo ferì, in maniera non grave.

Il giorno seguente quel ferimento, la vita del 63enne cambiò per sempre. Dennis Hall perse la vita in un incendio doloso nella sua abitazione.

Le accuse caddero su tre persone, tra cui proprio Forbes, che fu l’unico ad essere condannato. Per gli altri due, infatti, le prove furono giudicate insufficienti.

La testimone ritratta le accuse

Dopo ben 37 anni di prigione, come riferisce anche Tgcom24, la testimone chiave di questa vicenda, ha ritirato ogni accusa nei confronti di Forbes.

All’epoca dei fatti, la testimone era una madre single di 19 anni.

Dopo l’incendio due persone la minacciarono e la costrinsero ad accusare Forbes di aver appiccato le fiamme in cui rimase ucciso Dennis Hall.

La rissa ed il ferimento di qualche giorno prima fecero il resto.

“Anche se ci è voluto un’eternità, sono grato che abbia fatto la cosa giusta, che alla fine abbia detto la verità”,

ha spiegato Forbes, che ha ammesso di aver già perdonato la persona che ha mentito per farlo condannare.

Dopo 37 anni rinchiuso in una prigione, Walter Forbes è finalmente libero.