USA, Camera approva la legge sulla difesa: Trump si era opposto

Alla Camera ci sono stati 275 voti a favore della legge sulla difesa e ora il Senato dovrà esprimersi: Donald Trump è scontento dell’esito.

La Camera ha approvato la legge sulla difesa a dispetto del veto di Donal Trump, ora spetta al Senato votare.

Camera approva legge sulla difesa

Negli Stati Uniti d’America la Camera è a maggioranza democratica e si espressa votando la legge sulla difesa: una sfida per Donal Trump.

La Camera ha annullato il veto di Trump su questa legge e l’ha approvata con la maggioranza dei voti. Adesso la legge dovrà essere giudicata dal Senato che, nel caso la approvasse con 2/3 dei voti a favore, creerebbe un grande malcontento per Trump.

Tale documentazione ha un valore molto alto: 740 miliardi di dollari. Per diventare effettiva deve essere rigorosamente approvata sia dalla Camera che dal Senato.

L’opposizione di Trump grazie allo strumento del veto, si legge su iLcorriereDellaSera, è stata messa in atto perché nel documento non è inclusa l’abolizione dell’immunità per i social media e anche della legge che permette il cambio nome delle basi militari intestate a soggetti confederati.

Nacy Pelosi ha reagito freddamente al veto di Trump:

atto si incoscienza sconcertante.

Ha continuato ribadendo che con esso si danneggiano le truppe e le milizie americane mettendo in grave pericolo l’intera sicurezza nazionale.