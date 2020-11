USA, Biden contro Trump: ‘Senza transizione più americani possono morire’

Joe Biden presenta il progetto di Bidenomics e attacca Trump. Se non ci sarà la transizione troppi americani moriranno di Covid-19.

Joe Biden, il nuovo presidente americano, attacca Donald Trump rimproverandolo che senza transizione i morti di covid-19 saranno ancora di più.

A Wilminghton Biden presenta il suo Bidenomics.

Biden contro Trump

Joe Biden rimprovera Trump nel suo discorso tenuto a Wilminghton. Il nuovo presidente americano eletto crede fermamente che se Trump continuerà ad ostacolare la transizione il numero di cittadini americani che morirà per Coronavirus sarà molto maggiore.

Durante il suo discorso, si legge su Quotidiano.net, ha esplicitato il suo programma economico e di gestione della pandemia.

Vicino a Biden c’era anche la vicepresidente Kamala Harris che ha introdotto il discorso del presidente con queste parole:

è tempo di lavorare seriamente per sconfiggere la pandemia e la recessione. non c’è tempo da perdere!

Bidenomics, il programma di Joe Biden

Joe Biden è stato eletto 46esimo presidente degli USA e ha presentato la sua Bidenomics cioè il programma economico-finanziario di gestione del paese che attuerà durante il suo mandato presidenziale.

La punta di diamante del suo programma è la creazione di 10 milioni di posti di lavoro oltre alla stabilizzazione di un Fisco maggiormente equo.

Biden vuole lottare per appianare il grande divario di disuguaglianza economica che divide il paese cercando anche di eliminare la forte discriminazione razziale che ancora vive in USA.

Trump si ostina a non voler concedere la vittoria a Biden ostacolando la transizione dall’amministrazione Trump all’amministrazione Biden. Questo non ferma però Joe Biden che si dichiara speranzoso che presto Trump recuperi il senno per uscire da questa situazione, a sua detta, imbarazzante.

Nell’avviare la sua amministrazione Biden vuole creare posti di lavoro dignitosi per donare nuovamente respiro all’America.

Piano contro il Coronavirus

Biden è convinto che la situazione pandemica peggiorerà notevolmente senza transizione e soprattutto non crede che il picco sia ancora stato raggiunto.

Chiede a tutti i suoi cittadini uno sforzo massimo per combattere il nemico comune: il Covid-19.

Prima si potrà avere la transizione amministrativa e prima si potrà arrivare al vaccino. Biden ha ammesso che non esiterebbe a fare il Vaccino di Moderna o Pfizer dopo la conferma della loro efficacia da parte degli esperti.