Ameba mangia cervello uccide bambino al lago

Il ragazzino aveva solo 13 anni ed era andato al lago con la sua famiglia per trascorrere una fantastica giornata estiva tra giochi e divertenti tuffi.

Erano in vacanza e hanno scelto di trascorrerla al lago piuttosto che al mare perché si dice sia meno pericoloso e più tranquillo.

Purtroppo è stata una giornata tutt’altro che tranquilla per Tanner Lake Wall, 13 anni.

La tragedia è avvenuta in Florida, USA, poco dopo aver fatto il bagno il piccolo Tanner ha accusato sintomi di forte malessere.

Nausea, vomito, febbre e dolori hanno assalito il ragazzo improvvisamente spaventando i suoi genitori.

Lo hanno portato in ospedale ma le sue condizioni sono peggiorate velocemente: il bambino è entrato in coma e ad agosto i genitori hanno deciso di porre fine alle sue sofferenze.

La giornata al lago l’avevano trascorsa a luglio ma soltanto ora i genitori hanno raccontato alla CBS cos’è davvero successo.

Cosa è successo a Tanner: la diagnosi di morte

Il piccolo Tanner ignaro del pericolo che lo attendeva tra le acque dolci del lago si è tuffato e ha nuotato spensierato divertendosi, non sapeva che sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita.

Nell’acqua del lago a sua insaputa ristagnava un’ameba mortale, un ente patogeno che provoca meningoencefalite amebica primaria.

È un’infezione, si legge su SKY TG24, acuta e fatale che attacca il sistema nervoso centrale senza lasciare scampo alla vittima.

Come infetta le persone? L’ameba vive nell’acqua e quando la persona si fa il bagno entra nel corpo grazie a bocca e narici arrivando al cervello e deteriorandolo.

L’ameba mangia cervello è scientificamente chiamata Naegleria Fowleri.

Può trovarsi nell’acqua dolce di piscine non adeguatamente trattate con cloro, fiumi e laghi.

I genitori di Tanner preoccupati per la salute del figlio lo hanno subito portato in ospedale dove però i medici non hanno immediatamente centrato la giusta diagnosi.

Nella seconda struttura in cui lo hanno ricoverato invece i medici hanno immediatamente capito che cosa era successo: un’ameba mangia cervello aveva attaccato il sistema nervoso del ragazzo e oramai non c’era più nulla da fare.

Tanner non era più autonomo, respirava grazie a delle macchine e la meningoencefalite amebica primaria non gli aveva lasciato alcuna dignità. Sarebbe morto tra mille agonie e dolori perciò i genitori hanno deciso di porre fine alle sue sofferenze.

I laghi spaventano tante persone e non sono poche le morti misteriose che avvengono proprio in questi bacini di acque dolci come l’uomo che si tuffò ed è sparito.

I genitori hanno voluto raccontare tutto al CBS per assicurarsi che tutti facciano attenzione e non facciano il bagno nei laghi perché pericoloso.

Le amebe mangia cervello sono mortali e invisibili a occhio nudo, non c’è modo di capire se presenti o no nell’acqua.

Loro non lo sapevano e il loro bambino ingiustamente ne ha pagato le conseguenze perdendo la vita.