Ursula Bennardo ‘rifatta dopo la gravidanza’: la dama di Uomini e donne risponde a tono agli haters

Ursula Bennardo, dopo le ultime foto postate sui social ha subito numerose critiche. Dopo la gravidanza, le hanno dato della rifatto: lei svela la verità

La bellissima ed ex dama del trono over di Uomini e Donne Ursula Bennardo è stata fortemente criticata e insultata dal web dopo la gravidanza.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo presa di mira dagli utenti

La bellissima Ursula Bennardo è uscita ormai da tempo dal programma di Maria De Filippi Uomini e Donne Over. La donna infatti coppia fissa con Sossio Aruta, sono usciti mano nella mano dal programma, costruendo insieme anche una bellissima famiglia. La donna infatti poco dopo la loro uscita dal programma ha avuto una bellissima bambina, la loro piccola Bianca.

Nonostante la gravidanza sia stata molto difficile per la bella Ursula, le cose sembrano essere andate bene e sembrano stiano proseguendo altrettanto bene con Sossio. Pare però che la gravidanza abbia dato un colorito e un aspetto diverso ad Ursula tanto da far suscitare dubbi ai fan sulla naturalezza del suo viso.

Ursula rifatta? le critiche dal web

Da poco diventata mamma della piccola Bianca, Ursula ha visto arrivare sui social milioni di complimenti e di auguri sulla sua bellissima bambina, ma anche tantissimi attacchi e critiche. Questa volta a finire nel mirino degli haters, sembra essere stato proprio il suo aspetto fisico.

Il suo fisico infatti, secondo alcuni utenti sembra essere troppo finto e addirittura avrebbe accusato l’ex dama del parterre femminile di aver usato la chirurgia per sistemare il suo corpo. Ma Ursula non ha aspettato per rispondere alle critiche e ha smentito il tutto ribadendo di non aver avuto nemmeno il tempo di andare in palestra per buttare giù i chili di troppo.

“La gravidanza mi ha fatta più bella”

Ma non è l’unica critica, la bella Ursula è stata anche accusata di aver abusato con la chirurgia al volto:

“Il fatto che qualcuno pensi che mi sia rifatta mi fa capire che la gravidanza e i chili in più mi hanno reso più bella. Anche perché durante la gravidanza non avrei potuto di certo far nulla”

Oltre alle critiche la Bennardo ha anche ricevuto milioni di messaggi di supporto e di coraggio.