La frase pronunciata da Ursula Bennardo ha scioccato l’intero web: scopriamo cosa ha dichiarato.

La nota ex dama del trono over del programma di Maria De Filippi, si trova in una gigante bufera, i fan la perdoneranno?

Il dramma di Sossio Aruta e Ursula Bennardo

La coppia nata nel programma di Maria De Filippi a Uomini e Donne, sta affrontando davvero numerosi ostacoli.

L’amore va a gonfie vele, ma a causa della pandemia Sossio e Ursula si trovano in enorme difficoltà.

I due genitori della piccola Bianca, si dovevano sposare ma a causa della pandemia il loro piano è saltato.

Ma non è finita qui, perché anche i loro progetti lavorativi non sono andati a buon fine.

Sossio Aruta attualmente si trova senza lavoro, prima giocava a calcio e voleva finire la sua carriera calcistica in bellezza, ma il virus non l’ha permesso.

Il suo sogno è quello di fare l’allenatore, ma a quanto pare è un sogno che al momento è irrealizzabile.

Per questo il 50enne ha trovato lavoro come cassiere in un supermercato, ma ora è in cassa integrazione.

Anche la sua compagna Ursula Bennardo ha smesso di lavorare come parrucchiera nel negozio di famiglia, per cui si sta dedicando alla famiglia e al suo futuro come influencer.

Un periodo drammatico che non ha coinvolto soltanto loro ma anche milioni di famiglie italiane.

Non è finita qui perché la coppia del trono over è stata attaccata da una gigante polemica, scopriamo cosa è successo.

Ursula Bennardo e la frase che ha indignato il web

Ieri era la festa della mamma e Ursula come tante persone hanno pubblicato una foto per ricordare questo giorno.

Ma il suo post ha scatenato una bufera gigante per una frase scioccante:

“Auguri a tutte le mamme…a chi come me non ha mai abortito e con forza e coraggio ha accettato una nuova vita con responsabilità donandola completamente al proprio figlio.”

Questa dichiarazione ha scatenato l’intero web, infatti sotto il post ci sono tantissimi commenti tipo “Quanta ignoranza”, “La frase dell’aborto potevi risparmiartela”, “Una bassezza unica, non hai nessuna delicatezza”.

La donna ha risposto ai commenti che l’hanno attaccata con delle dure parole:

“Avete capito bene! Sono contro l’aborto (Tranne ovvio per motivi gravi o situazioni drastiche) okk?? Ci sono mille modi per evitare una gravidanza!”

Una parte dei follower ha dato ragione all’ex dama del trono over, ma la maggior parte delle persone l’hanno accusata di essere stata indelicata verso le donne che hanno deciso di compiere questo gesto.