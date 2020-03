Ursula Bennardo, chi è la compagna di Sossio Aruta? Ex marito, figli...

Chi è Ursula Bennardo, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, impegnata sentimentalmente con Sossio Aruta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4

Scopriamo tutti i segreti di Ursula Bennardo, dall’infanzia all’esperienza a Uomini e Donne, dal lavoro presso l’istituto estetico fino ad arrivare alla sua vita sentimentale.

Chi è Ursula Bennardo

Nasce a Taranto nel 1982. Molto impegnata dal punto di vista lavorativo, attualmente ricopre una mansione molto importante presso un istituto per estetisti e acconciatori.

Entra a far parte del mondo dello spettacolo, quando decide di partecipare come dama del trono over di Uomini e Donne. Successivamente, decide di abbandonare il dating show convinta di aver trovato l’amore.

Nel 2018 è nel cast di Temptation Island Vip, reality show di Canale 5 dal quale decide di uscire senza la compagnia del partner. A distanza di poco tempo, torna a Uomini e Donne alla ricerca di un altro partner.

Di recente è stata ospite di Uomini e Donne, per aggiornare Maria De Filippi e i telespettatori sulla sua vita sentimentale.

Ex marito, Sossio Aruta e figli

Per quanto riguarda la vita sentimentale della donna, è attualmente impegnata con Sossio Aruta, attuale concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, programma dal quale sono usciti insieme, per poi partecipare nel 2018 a Temptation Island.

A causa delle eccessive attenzioni rivolte da Sossio alle tentatrici, Ursula decide di lasciare il gioco da sola. Dopo essere tornata a Uomini e Donne, Sossio torna a vestire i panni di cavaliere del parterre maschile per riconquistare la donna e dopo vari tentativi ci riesce.

Oggi i due sembrano aver trovato il giusto equilibrio e la serenità che da tempo cercavano. Hanno anche messo al mondo una bambina, la piccola Bianca. I due erano già genitori di figli nati da relazioni precedenti.