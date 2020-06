Il Principe Louis è il piccolo di casa Windsor-Middleton. Il terzogenito della coppia composta da William e Kate è nato il 23 aprile del 2018 a Londra ed è il più coccolato dei tre figli.

Louis si è messo al centro dell’attenzione mediatica nei giorni scorsi, per via di una strana ossessione rivelata da una fonte accreditata.

Nei giorni scorsi, una fonte sempre aggiornata sulle news relative alla famiglia reale, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni al magazine Fabulous.

In base a quanto rivelato, pare che il Principe Louis abbia una vera e propria ossessione. Sembra, inoltre, che il padre, il Principe William, giudichi la fissazione del figlio a dir poco esilarante.

Anche la madre, Kate Middleton, a Natale aveva parlato ai media dell’ossessione del figlio, scopriamo di cosa si tratta.

La fissazione di Louis sarebbe una persona: si tratterebbe di Mary Berry, star della TV inglese, che conduce programmi televisivi di cucina e pubblica vari libri di settore.

Il Principino avrebbe conosciuto Mary Berry attraverso i libri della cuoca posseduti da Kate ed esposti sugli scaffali della cucina della loro casa.

Da quel momento, Louis sarebbe diventato dedito alla figura della donna, tanto che una delle prime parole che avrebbe pronunciato sarebbe proprio “Mary”.

Ormai è Louis che decide cosa vuole mangiare e applaude ogni volta che vede Mary in TV.

Secondo la fonte:

“Per Louis non c’è niente di meglio che controllare i libri di cucina di Mary Berry. Ogni volta che vede Mary in televisione, non può fare a meno di urlare.”