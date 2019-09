Uragano Dorian, tra dispersi e senza elettricità: Bahamas e Stati Uniti in ginocchio

Uragano Dorian, tra dispersi e senza elettricità: Bahamas e Stati Uniti in...

L’uragano Dorian continua la sua folle corsa e dopo aver devastato le Bahamas ora si concentra sul Nord e Sud Carolina. Ecco tutti gli aggiornamenti

L’uragano Dorian sta devastato tutto quanto e dopo aver seminato il terrore alle Bahamas ora si sposta per mettere in ginocchio parte degli Stati Uniti.

La follia contro le Bahamas

Le Bahamas sono state investite dalla forza della natura, lasciando dietro di se distruzione, morte e tantissimi dispersi. Migliaia sono infatti le persone che sono state indicate come disperse dopo il passaggio dell’uragano.

I social network vengono utilizzati dai residenti per cercare di mettersi in contatto con amici e parenti grazie e anche tramite un sito nato appositamente per questa triste circostanza DorianPeopleSearch. Ci sono oltre 5.500 individui il cui nome compare nella lista degli scomparsi, con un bilancio confermato – che potrebbe salire ulteriormente – pari a 30 persone morte.

La follia naturale è salita a categoria 5 per poi declassare a 3 e 2, risalendo nuovamente a tre mantenendo la sua intensità – prevedono gli esperti – per altre 12 ore.

Il National Hurricane Center prevede un calo della sua forza durante la giornata di oggi anche se la paura non è ancora passata.

North e South Carolina senza elettricità

Sono 267.000 le persone rimaste senza elettricità nella parte degli Stati Uniti ora a rischio per l’arrivo dell’uragano. Un black out che ha preso il sopravvento a Charleston, Dorchester e Berkeley e si presume si andrà ad espandere in altre zone man mano che la furia avanza.

Oggi negli Stati Uniti dove gli abitanti si sono già preparati al peggio e i Governatori chiedono la massima allerta, dopo l’evacuazione di massa al fine di sfuggire al disastro.