Upload, la nuova serie TV di Amazon Prime Video: cast e curiosità

Cos’è Upload, la nuova serie tv di Amazon Prime Video, ambientata tra il mondo reale e quello digitale di un prossimo futuro

Scopriamo insieme tutti i segreti di Upload, il nuovo telefilm targato Amazon, che sarà disponibile nella piattaforma di Prime Video a partire da venerdì, 1 maggio 2020.

Upload in arrivo su Amazon Prime Video

Upload è la nuova serie tv acquistata da Amazon Prime Video, che sarà disponibile con la sua prima stagione nella piattaforma streaming a pagamento a partire da venerdì, 1 maggio 2020.

La serie tv è una comedy di fantascienza, creata da Greg Daniel, già ideatore di The Office, direttamente per Amazon, che segue lo stile della serie antologica Black Mirror e del film di Spike Jonze “Her”.

La trama della serie tv

La serie tv è ambientata in un prossimo futuro e mostra un mondo in cui le persone, in procinto di morire, hanno la possibilità di caricare la propria anima in un aldilà digitale a loro scelta.

L’upload dell’anima è un servizio offerto da una società ben strutturata, nel cui reparto di assistenza clienti lavora anche la squattrinata Nora (Andy Allo).

In base a quanto riportato da Comingsoon, la vita della donna verrà scossa dall’arrivo di Nathan (Robbie Amell), un programmatore informatico, il quale, per evitare la morte causata da un terribile incidente stradale, decide seguire il consiglio della sua ragazza, Ingrid (Allegra Edwards), di continuare a vivere grazie alla realtà virtuale.

Il giovane sceglie “Lakeview”, un ambiente di lusso, ricco di paesaggi meravigliosi e passatempi in puro stile americano. Una volta dentro, diventa però parte degli oggetti di proprietà dell’account di Ingrid, e trova come voce-guida proprio Nora, con la quale instaura un legame d’amicizia, che si trasformerà in qualcosa di più.

I due continueranno a combattere contro l’impossibilità di vivere una storia d’amore tra due mondi, quello reale e quello virtuale.

Il cast del telefilm

Oltre a Robbie Amell nel ruolo di Nathan, Andy Allo in quello di Nora e Allegra Edwards in quello di Ingrid Bannerman, nel cast compaiono anche Kevin Bigley (Undone) che sarà Luke Crossley, il veterano di una futura guerra con l’Iran, che detesta rispettare le regole del mondo virtuale;

Zainab Johnson, che Aleesha Morrison Downey, un alto responsabile del servizio clienti; Elizabeth Bowen nel ruolo di Fran Booth, che interpreterà la cugina di Nathan e insegnante di ginnastica delle scuole medie;