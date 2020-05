Uovo crudo nel vaso, perché metterlo per fare bene alle piante

Sapevi che, un uovo crudo può essere messo nel vaso, sotto le tue piante? Vediamo perché e quali sono gli innumerevoli benefici.

Con l’ausilio di un uovo crudo, posto all’interno del vaso, le tue piante possono crescere nutrite e forti.

Un valido aiuto per le piante

Un uovo crudo posto nel vaso della tua pianta, potrebbe avere molteplici benefici. Del resto, le uova sono un alimento molto importante per la dieta. In particolare, perché contengono magnesio, potassio, sodio ma anche tante proteine. Inoltre, contengono anche grassi facilmente digeribili. Per questo motivo, le uova possono essere mangiate anche da chi segue una dieta a regime ipocalorico.

Le uova fanno bene agli esseri umani e fanno bene anche alle piante. Se poniamo un uovo crudo all’interno di un vaso, lo cospargiamo di terra e vi piantiamo una pianta questa avrà diverse sostanze che favoriranno la sua crescita.

Come fare

Nel vaso, l’uovo va posto così come nasce in natura, senza cuocerlo o altro. Il vaso va preventivamente riempito con uno strato di terra, almeno cinque centimetri. Poi va appoggiato l’uovo, crudo e intero. Successivamente, va cosparso di altra terra, fino a colmare tutto il vaso. Si possono usare anche le uova che crediamo scadute e che non vogliamo usare per il consumo domestico. Un ottimo modo per riciclare, dunque.

Sarà necessario qualche giorno, affinché l’uovo possa marcire. Con questo processo di decomposizione, l’uovo arricchirà il terreno con preziosi nutrienti. Un processo totalmente naturale che ti permetterà di non acquistare concimi chimici spesso dannosi per l’ambiente.