Uova contaminate per salmonella: ritirati lotti da Auchan e Carrefour

Richiamo alimentare Auchan e Carrefour per numerosi lotti di uova contaminate da Salmonella, casi di intossicazione in Francia. Informazioni utili.

Auchan e Carrefour hanno richiamato numerosi lotti di uova ritenuti pericolosi perché contaminati da Salmonella.

La notizia allarmante è stata pubblicata sul sito specializzato in richiami alimentari nel territorio francese Oulah.fr segnalando la presenza di Salmonella in lotti di uova vendute da vari marchi tra i quali sono inclusi anche Auchan e Carrefour.

L’impresa produttrice, Matines, si sta occupando del ritiro dal mercato delle uova contaminate e ha istituito anche dei numeri verdi per aiutare prontamente i clienti che necessitano di informazioni ulteriori a gestire la problematica.

Il numero verde messo a disposizione da Matines per l’assistenza clienti è: 0800 100 806

Il numero verde della Carrefour per aiutare la clientela è: 09 69 39 7000 (la chiamata non verrà addebitata da un telefono fisso)

Ad oggi sono stati segnalati casi di intossicazione solo in Francia.

Il RASFF (Sistema Rapido di Allerta Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi) ha repentinamente bloccato l’esportazione di questi lotti di uova contaminati dalla Francia ad altri Paesi.

Informazioni utili: come riconoscere i lotti di uova contaminati da Salmonella?

In caso riscontraste in casa vostra la presenza di uno o più confezioni delle uova segnalate come pericolose, non consumatele per nessun motivo!

Recatevi in negozio segnalando il problema per ricevere il rimborso oppure un cambio di prodotto. Contattate il numero verde del servizio clienti per avere maggiori delucidazioni.

Ecco le informazioni per riconoscere i lotti contaminati:

Uova Auchan

Uova in guscio nelle scatole x6, x10, x12 o nel vassoio x20

Data di consumo consigliata (DCR): tutti i DCR dal 27 aprile al 14 maggio 2020 inclusi.

Codice scritto sulle uova in questione: 3FRMDB08

Numero centro di imballaggio Sulla confezione: FR 32 066 020.

Uova fresche Carrefour

30 uova neutre fresche di medie dimensioni, in vassoio x30

Codice a barre: 3282071573172

Data di consumo consigliata (DCR): 8 e 10 maggio 2020 incluso

Codice scritto sulle uova in questione: 3FRMDB08

Centro di imballaggio n ° sulla confezione: FR 32 066 020

Uova fresche con etichetta bianca Carrefour

Uova fresche di medie dimensioni in scatole da 10 pezzi o vassoio da 30 pezzi

Codice a barre: 3560070392742 (scatole da 10 pezzi)

Codice a barre:3560070432080 (vassoio da 30 pezzi)

Data di consumo consigliata (DCR): tutti i DCR dal 27 aprile al 14 maggio 2020 incluso

Codice scritto sulle uova in questione: 3FRMDB08

Centro di imballaggio n°sul box: FR 32 066 020

Uova e Salmonella: cosa fare se le avete già consumate?

Se avete già consumato delle uova tra queste segnalate dovete contattate subito il vostro medico curante in caso presentaste i seguenti sintomi:

disturbi gastrointestinali

diarrea

vomito e dolori addominali

alterazione oppure febbre

Attenzione, i sintomi da intossicazione da Salmonella potrebbero anche manifestarsi dopo 3 giorni dal momento del consumo.

Al momento non sono state diramate comunicazioni dal Ministero della Salute in merito alla presenza confermata in Italia di questi lotti pericolosi.

Nonostante ciò, essendo Carrefour e Auchan presenti sul territorio italiano, è bene per precauzione controllare che i dati e i codici forniti non coincidano con quelli dei prodotti distribuiti in Italia.

