Sai che le uova possono avere un grande impatto sul corpo e la mente?

Le uova possono essere fritte, cotte al forno, strapazzate, combinate con innumerevoli ingredienti. Ecco tutti i benefici che hanno sulla nostra salute fisica e mentale.

Le uova non sono solo un popolare alimento dietetico per la loro versatilità e il loro gusto: sono anche un alimento molto sano e in molti le definiscono come un superfood.

Spesso, però, non vengono viste di buon occhio, per via del contenuto di colesterolo, ma i loro benefici sono più che bilanciati e possono anche avere un effetto positivo sui livelli di colesterolo.

Ricche di vitamine

In un singolo uovo troverai un numero incredibile di vitamine e minerali che aiutano il tuo corpo a funzionare al meglio.

Un singolo uovo contiene vitamine A, B5, B12, B2, B6, D. E e K, oltre a calcio, zinco, fosforo, selenio e folati.

Sì, tutto in un solo uovo!

Sono cibo per il cervello

Le uova contengono un composto chimico noto chiamato colina.

Anche se potresti non averne mai sentito parlare, la colina è fondamentale per mantenere sane le cellule cerebrali, in particolare rafforzando le loro membrane e aiutandole a mantenere la loro struttura.

Ciò significa che il tuo cervello sarà in grado di rimanere in forma e in salute per un tempo più lungo.

Ottime per la salute degli occhi

I nutrienti contenuti nelle uova sono ottimi per mantenere gli occhi sani e la vista nitida.

Le uova contengono luteina e zeaxantina: due tipi di antiossidanti che aiutano a prevenire gravi problemi agli occhi, come la cataratta e la degenerazione maculare.

Contengono anche il sei percento della quantità giornaliera raccomandata di vitamina A, che è anche fondamentale per mantenere la vista.

Mantengono i muscoli forti

Le uova sono un’ottima fonte di proteine ​​e le proteine ​​sono ciò che aiuta il corpo a creare tutti i tipi di tessuti e mantenere la forza.

È anche una parte fondamentale della costruzione della massa muscolare e del mantenimento della salute delle ossa.

Aiutano a gestire il peso

Se hai mai mangiato un uovo, sai che saziano molto e non devi mangiarne molte per sentirti soddisfatto.

Grazie alla loro natura riempitiva, mangiare un uovo significa che ti sentirai pieno con meno cibo e non dovrai riempirti di calorie vuote per sentirti soddisfatto.

Aiutano lo sviluppo del feto

Le uova sono le migliori amiche di una donna incinta quando si tratta di aiutare il suo bambino a svilupparsi.

Le loro proteine ​​aiutano a costruire i tessuti muscolari e ossei.

La colina, quella sostanza chimica che aiuta il cervello a rimanere sano, è anche cruciale per lo sviluppo del cervello fetale e le carenze di colina possono portare a una serie di difetti alla nascita, alcuni dei quali possono essere molto gravi.

Aumentano il colesterolo HDL (quello buono)

Le uova vengono spesso messe a fuoco per il fatto che sono ricche di colesterolo, ma si scopre che potresti fare il colesterolo molto peggio che mangiare uova!

Le uova sono piene di lipoproteine ​​ad alta densità (HDL), che è il buon tipo di colesterolo. Le persone con livelli più elevati di HDL hanno un rischio ridotto di malattie cardiache e ictus.

Rendono il colesterolo LDL (cattivo) meno dannoso

Le lipoproteine ​​a bassa densità (LDL) sono il tipo di colesterolo che non vuoi. E sono particolarmente dannose se si presentano sotto forma di piccole particelle dense nel sangue.

Le uova, tuttavia, possono aiutare a convertire queste piccole particelle in particelle grandi, che hanno meno probabilità di causare problemi di salute del cuore.

Possono ridurre il rischio di ictus

L’HDL nelle uova potrebbe ridurre il rischio di ictus e studi hanno dimostrato che le uova non causano un aumento del rischio di malattie cardiache.

Anche se le uova e il loro colesterolo sono state considerate cause di queste afflizioni, non è stato dimostrato che le uova abbiano un ruolo nell’aumentare il rischio di malattie cardiache o ictus.

Tuttavia, se hai il diabete di tipo 2, le uova possono aumentare il rischio di malattie cardiache.