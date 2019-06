Travolto da 2 auto, 26 ossa rotte: resta a terra immobile, il vile gesto dei passanti

Padre di due bambine, travolto da due auto, si frattura 26 ossa del corpo: il vile gesto di alcuni passanti mentre è a terra agonizzante

Il drammatico epilogo è stato raccontato dalla testata inglese ‘The Sun’. Protagonista, Dean Millers, 29enne di origine britannica, il quale era in vacanza nella nota località spagnola Lioret De Mar, in Spagna, insieme a sua moglie e le sue due figlie.

L’uomo, lo scorso 21 Maggio, è stato travolto da due autovetture sulle strisce pedonali, mentre usciva da un market in cui si era recato per acquistare succhi e biscotti per le sue due figlie.

La ricostruzione del drammatico incidente: il vile gesto di alcuni passanti

Dean Millers in uscita da un piccolo market, viene investito una prima volta da un’autovettura guidata da una donna, la quale non si ferma, per poi essere investito da un’altra auto. L’uomo a terra agonizzante è stato preso di mira da alcuni teppisti i quali invece di allertare i soccorsi hanno approfittato del momento per derubare Dean Millers del suo portafogli.

Allertati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato con urgenza in elicottero presso l’ospedale di Girona, dove sono stati necessari diversi interventi chirurgici per rimettere a posto le 26 importanti fratture che hanno interessato gli arti inferiori, le coste, il bacino ‘sfondato’, un braccio e un gomito fratturato.

A causa dell’incidente l’uomo ha perso anche alcuni denti.

La moglie Emily: ‘Era irriconoscibile’

La moglie Emily di 26 anni, di Gorton Manchester, racconta dell’angosciante corsa in ospedale, dove ha stentato inizialmente a riconoscere suo marito dopo l’incidente:

“È stato orribile. E quando l’ho visto, era un disastro. Non gli somigliava affatto, l’unico modo che mi ha fatto capire che fosse lui sono stati i tatuaggi sul suo braccio. Quando l’ho visto la prima volta ero ancora incredula che fosse lui”

poi continua, ringraziando chi si è preso cura del padre dei suoi figli, il quale ‘miracolosamente’, non ha riportato danni cerebrali e spinali:

“Miracolosamente non ha lesioni cerebrali o spinali. Ho avuto la possibilità di parlare con lui quando sono tornata. Sa di essere in Spagna, si ricorda di essere stato in spiaggia, ma è tutto”

poi conclude:

“È straziante doverlo lasciare lì ogni volta, ma devo pensare ai bambini. Hanno bisogno di me”

La famiglia di Dean, ha fortunatamente un’assicurazione viaggio, che gli permette tutt’oggi di provvedere alle cure dell’uomo che attualmente è ancora ricoverato in Spagna.

L’assicurazione però non copre i dispendiosi viaggi della moglie e a tal proposito è stata aperta una raccolta fondi su ‘Gofoundme’ in suo favore.