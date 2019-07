Uomo soffocato e bastonato da due donne, la verità dietro il folle gesto: “Ci ha aggredito”

L’uomo soffocato e bastonato da due donne è stato aggredito per difesa, ma per gli inquirenti ci sono ancora molti punti sospetti

A Serravalle di Vittorio Veneto un uomo è stato soffocato e bastonato da due donne. Ma qual è la verità di questo omicidio?

La morte di Paolo Viaj a Vittorio Veneto

Un uomo di 57 anni è stato trovato all’interno del suo appartamento in provincia di Treviso, morto per qualcosa che dovrebbe essere avvenuto durante la notte.

Paolo Viaj viveva insieme a due donne di 52 e 24 anni che hanno piantonato in ospedale e successivamente interrogato, per alcuni sospetti in merito alla morte di quest’uomo.

Una delle due donne aveva una relazione sentimentale con Paolo mentre la ragazza di 24 anni era solo una amica – secondo il racconto delle stesse. Cosa è successo? L’uomo sarebbe stato preso a bastonate e successivamente soffocato con un cuscino.

Entrambe sono state arrestate con l’accusa di omicidio volontario in soccorso.

La difesa delle due donne che hanno bastonato e soffocato Viaj

Un interrogatorio serrato che ha portato alla verità, direttamente dall’Ospedale dove sono sono state portate per delle escoriazioni dovute – secondo il loro racconto – all’aggressione dell’uomo.

Per questo motivo la loro testimonianza verte sulla difesa dall’aggressione dell’uomo che le ha portate a bastonarlo e poi soffocarlo con un cuscino.

Le indagini proseguono per comprendere la reale dinamica dell’incidente e la motivazione di tale gesto. L’uomo non risultava residente nel paese e in quella casa, potrebbe essere stato quindi un ospite ma i dubbi sul rappoto con la 24enne sono ancora da verificare.