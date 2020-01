Uomo scomparso a novembre, ritrovato senza vita: “Era vicino al fiume Isonzo”

Un uomo scomparso a novembre è stato ritrovato senza vita per caso da un passante, vicino al letto del fiume Isonzo

Alessio Micheli scomparso da Cervignano

Era la sera del 4 novembre quando Alessio Micheli di 35 anni esce di casa con la sua auto per poi sparire nel nulla. Le ricerche erano iniziate immediatamente dopo la denuncia e i Carabinieri di Fiumicello Villa Vicentina erano intervenuti immediatamente.

Le ricerche dell’uomo di 35 anni erano andate avanti senza sosta, fino a quando non era stata ritrovata la sua auto abbandonata vicino al ponte dove passa il fiume Isonzo. In quel periodo le ricerche erano state interrotte dalle condizioni meteo, che non avevano permesso ai soccorritori di svolgere indagini più approfondite.

L’uomo sembrava essere oramai scomparso nel nulla anche se le ricerche non si sono mai fermate.

Il ritrovamento del corpo di Alessio

Nella serata di ieri un operatore della Riserva naturale della foce stava passeggiando con il suo cane, quando scorge qualcosa di sospetto vicino al fiume.

Una volta che si è avvicinato ha notato il corpo di un uomo oramai privo di vita e in evidente stato di decomposizione. A quel punto ha allertato le forze dell’ordine che sono immediatamente giunte sul posto:

“Stavo camminando insieme al mio cane, per effettuare un sopralluogo dell’argine visto il maltempo delle ultime settimane”

Racconta che poi qualcosa ha attirato l’attenzione del suo cane:

“ho trovato il corpo senza vita di un uomo in un punto un po’ nascosto di una zona boschiva”

Nella serata di ieri, dopo alcune ore, gli inquirenti hanno confermato l’identità dell’uomo ritrovato: le indagini sono in corso per capire come sia morto e quando.