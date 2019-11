Uomo dimesso dall’ospedale, viene trovato morto poche ore dopo a casa: si apre una inchiesta

Ennesimo caso di uomo dimesso dall’ospedale che muore una volta tornato a casa, dopo i malori che ha accusato durante il giorno. Ecco cosa è accaduto

Uomo muore in casa dopo le dimissioni dal pronto soccorso

E’ accaduto nella giornata di oggi in provincia di Roma, dove un uomo di 54 anni si è recato al Pronto Soccorso di Cristo Re per un malore.

Secondo le prime indiscrezioni, lo stesso durante la notte è stato molto male e per ovviare a qualsiasi problematica ha preferito chiedere consiglio ai medici. A seguito degli accertamenti l’uomo è stato dimesso ed è potuto tornare a casa.

Ma qualcosa deve essere andato storto. Dopo essere tornato a casa infatti è deceduto, forse a seguito di un altro malore da verificare.

Il ritrovamento della madre

La madre che non ha più sentito il figlio per molte ore si è allarmata e si è recata a casa per cercarlo: una volta che ha aperto la porta si è trovata davanti al figlio morto.

Ora è scattata l’inchiesta per verificare come mai l’uomo sia stato dimesso e se altri accertamenti avrebbero potuto salvargli la vita o meno. Gli inquirenti ora ascolteranno il personale medico operativo in quelle ore per ricostruire la vicenda, visionando anche la cartella clinica.

Le indagini sono in corso anche per capire cosa abbia ucciso l’uomo dimesso, con disposizione dell’autopsia e la salma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Notizia in eventuale aggiornamento