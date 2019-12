Uomini più belli del mondo, chi sono quelli più amati dal 2000 al 2020

Gli uomini più belli del mondo degli ultimi 20 anni, chi sono? Scopriamo insieme quali sono state le star del mondo maschile più amate dal 2000 a oggi

Vediamo insieme quali sono le celebrità maschili che hanno lasciato maggiormente il segno nell’ultimo ventennio, in particolare quelli ritenuti gli uomini più sexy dall’anno 2000 al 2020.

L’appuntamento con Sexiest Man Alive

Dal 1985, la rivista People stila ogni anno la classifica degli uomini più sexy, scelti tra le celebrità. Si tratta di star del mondo della musica, dello sport e del cinema, selezionate con cura dai giornalisti, in base all’evoluzione dei gusti in fatto di uomini.

Il primo ad essersi aggiudicato il titolo nella storia di “Sexiest Man Alive” è stato Mel Gibson proprio nel 1985. L’attore, all’epoca trentenne, ha segnato l’inizio di una delle classifiche più attese del mondo.

Gli uomini più sexy del mondo dal 2000 al 2020

Anno 2000: l’attore ed ex marito di Angelina Jolie, Brad Pitt

Anno 2001: l’agente 007 Pierce Brosnan

Anno 2002: l’attore premio Oscar per Good Will Hunting e Argo, Ben Affleck

Anno 2003: il pirata Johnny Depp

Anno 2004: il protagonista di Closer, Jude Law

Anno 2005: l’attore voluto da Nolan per Interstellar, Matthew McConaughey

Anno 2006: Il celebre volto di Nespresso, George Clooney

Anno 2007: l’attore premio Oscar assieme a Ben Affleck, Matt Damon

Anno 2008: il noto wolverine, Hugh Jackman

Anno 2009: duplice vittoria per Johnny Depp

Anno 2010: il celebre Deadpool e marito di Blake Lively, Ryan Reynolds

Anno 2011: il protagonista di American Sniper, Bradley Cooper

Anno 2012: uno dei corpi più hot di Magic Mike, Channing Tatum

Anno 2013: il frontman dei Maroon 5, Adam Levine

Anno 2014: il Thor di Stan Lee, Chris Hemsworth

Anno 2015: l’unico calciatore in lista, David Beckham

Anno 2016: il celebre The Rock, Dwayne Johnson

Anno 2017: il giudice di The Voice, Blake Shelton

Anno 2018: il Golden Globe per Luther, Idris Elba

Anno 2019: il celebre cantante di “All of me”, John Legend