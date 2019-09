Muore giovane protagonista di Uomini e donne, bufera sul web: ‘Nemmeno un saluto’

Uomini e Donne, il web insorge contro Maria De Filippi per il silenzio dopo la morte di un ex volto della trasmissione

A maggio di quest’anno , un terribile lutto ha colpito la storica trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi.

Nelle ultime ore in rete è sorta una polemica da parte dei fan che si sono scagliati contro la padrona di casa e i canali ufficiali per non aver ricordato l’ex volto del dating show che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale.

Fabiano Vitucci, addio all’ex corteggiatore di UeD

Un giorno particolarmente doloroso per la storica trasmissione di Canale 5. Lo scorso giugno è giunta una notizia che ha sconvolto i numerosi fan della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Un’ex volte del programma è morto in seguito ad un incidente stradale ha perso la vita in un incidente tra Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Fabiano Vitucci ha partecipato al dating show di Canale 5 due volte nel 2011 e nel 2015, presentando in quest’ultimo caso come corteggiatore di Valentina Dallari.

Per la giovane influencer si sono presentati in studio molti ragazzi, tra i quali anche Fabiano Vitucci. Nel 2015, il giovane ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza televisiva perché voleva mettersi in gioco e trovare la donna per lui. Ma la sua prematura morte ha lasciato un vuoto non solo nei cuori dei suoi cari ma anche dei suoi fan. Quest’ultimi si sono scagliati contro la padrona di casa e la redazione. Per quale motivo?

Il web insorge contro Maria De Filippi

I fans si sono scagliati contro la moglie di Maurizio Costanzo e canali ufficiali dedicati alla trasmissione in quanto, in seguito alla morte dell’ex corteggiatore, non hanno gradito il silenzio della redazione.

Secondo quanto riportato dal noto portale di gossip Il vicolo delle News i telespettatori non hanno apprezzato il fatto che non vi è stato alcuno accenno in merito alla tragica vicenda.