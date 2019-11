‘Troppi ritocchini in faccia: irriconoscibile’ Uomini e donne, la nuova tronista nella...

La nuova tronista di Uomini e Donne accende le polemiche nello studio di Maria De Filippi: ‘Troppi ritocchini in faccia’. Scopriamo di chi si tratta

Uomini e Donne è il dating show di Maria De Filippi quotidianamente seguito da milioni di telespettatori.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, abbia potuto assistere all’arrivo di una nuova tronista.

Da corteggiatrice di Alessandro Zarino è passata col sedere sulla poltroncina rossa nelle vesti di tronista. Si tratta della bellissima Veronica Burchielli, classe 1995 e originaria di La Spezia.

Nelle ultime ore la nuova tronista è finita al centro delle polemiche a causa del suo aspetto fisico il quale sarebbe stato oggetto di qualche ‘punturina di troppo’. Scopriamo di più.

Veronica Burchinelli accende la polemica a Uomini e Donne

Dopo l’ultima messa in onda del dating show della moglie di Maurizio Costanzo, Veronica Burchinelli già in passato aveva attirato a se forti polemiche per i suoi atteggiamenti inadeguati nei confronti di Alessandro Zarino.

Stavolta a finire al centro delle discussioni è il suo aspetto estetico. La nuova tronista è bellissima, ma la sua ‘bellezza’ non sarebbe del tutto naturale.

In molti infatti hanno notato dei cambiamenti nel suo volto, segnalando presunti ritocchini estetici.

Veronica Burchinelli, prima e dopo le ‘punturine’

Copiose le foto del prima e dopo i presunti interventi estetici che si stanno diffondendo nelle ultime ore sul web che raffigurano la nuova tronista di Uomini e Donne.

Dagli scatti messi a confronto, pare che la Burchinelli oltre ad essere visibilmente dimagrita, abbia effettuato sicuramente un filler alle labbra, molto più carnose oggi. Altri ancora presumono che alcune punturine anche al naso.

Ecco Veronica Burchinelli prima e dopo i presunti ritocchini estetici: