Maria De Filippi, l’addio improvviso: abbandona Uomini e donne lasciando tutti di stucco dopo il ritorno dell’ex tronista

Uomini e Donne anticipazioni trono classico, Veronica Burchielli dice addio al dating show di Maria De Filippi: ecco il motivo

Il programma di Maria De Filippi continua a stupire i telespettatori. Preparate i pop corn perché le prossime puntate dedicate al trono classico di Uomini e Donne saranno ricche di colpi di scena. Per quale motivo? Secondo quanto riportato dalle anticipazioni in rete, Veronica Burchielli ha lasciato il trono: ecco il motivo della sua scelta.

Uomini e Donne, Veronica lascia al trono

Uno dei programmi più amati del pomeriggio è, senza dubbio, Uomini e Donne che dopo tanti anni continua a stupire il suo affezionato pubblico. Nelle precedenti puntate dedicate al trono classico, Alessandro Zarino, dopo aver discusso con Veronica ha deciso improvvisamente di fare la scelta.

Tuttavia, la corteggiatrice nonostante avesse mostrato un interesse nei suoi confronti, gli ha rifilato un secco ‘no‘ spiegando di non sentirsi pronta per uscire dal programma in quanto nutriva dei forti dubbi sui reali sentimenti del tronista napoletano. La padrona di casa è rimasta particolarmente colpita dalla sua sincerità e coerenza e ha deciso di proporle il trono, con non poche polemiche. Ma qualcosa sembra sia successo in questi giorni. La tronista pare abbia passato del tempo proprio con l’ex volto del programma.

I motivi dell’addio

Secondo quanto riportato dal noto portale Il vicolo delle News la registrazione di oggi è stata ricca di colpi di scena. Era evidente che tra i due ci fosse qualcosa, per tale motivo ha deciso di recarsi an Napoli per chiarire i suoi dubbi. In studio c’era anche Alessandro Zarino che ha litigato con Tina Cipollari.

Veronica ha precisato che sarebbe rimasta sul trono se e solo se sarebbe rimasto anche Alessandro. Quest’ultimo ha espresso la sua volontà di lasciare la trasmissione e per questo motivo la tronista ha deciso di lasciare lo studio insieme a lui.