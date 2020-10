Uomini e Donne, la confessione agghiacciante ‘Ho un tumore forse’: il dramma del cavaliere e l’ira di Gianni

Una confessione che ha gelato lo studio di Uomini e donne, Maria De Filippi agghiacciata dalle parole di un cavaliere

Le parole di Paolo hanno stupito tutti e non è chiaro se siano attendibili o solo un mezzo per attirare la benevolenza del pubblico di Uomini e Donne!

La nuova stagione di Uomini e Donne è ripartita e lo ha fatto alla grande! Tra novità sul format, nuovi protagonisti e dinamiche inedite, il dating show di Canale 5 fa sempre il pieno di ascolti!

Tra i personaggi della trasmissione di Maria De Filippi, al centro dell’attenzione mediatica, c’è anche Paolo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

L’uomo, nel corso di una delle ultime puntate, ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata, relativa alle sue condizioni di salute.

Il cavaliere è malato? La confessione in onda a Uomini e Donne

Paolo si è sentito in dovere di sputare il rospo e rivelare tutto sulla sua salute, visto che il suo comportamento nel corso dell’ultima puntata della trasmissione non lasciava spazio a nessun dubbio.

L’uomo, infatti, è improvvisamente scappato dietro le quinte, mentre il programma in onda andava avanti.

Mentre si rincorrevano attacchi su attacchi nei suoi confronti, visto che è accusato da molti di corteggiare Gemma soltanto per ottenere visibilità, Paolo è rientrato per rivelare la verità a tutti.

Paolo ha annunciato di fronte alle telecamere che si tratti per lui di un periodo davvero difficile da sopportare e da superare. Il motivo? Un problema di salute abbastanza serio.

Il cavaliere ha motivato il suo improvviso abbandono dello studio, che sarebbe avvenuto a causa dei suoi pensieri negativi: l’uomo non sa ancora se ha o no un tumore.

In passato, pare si sia già sottoposto a un intervento chirurgico, ma adesso ha di nuovo paura che il male sia tornato:

“Ho un problema abbastanza serio e non so se tornerò. Non so se è un tumore o cos’è.“

Il cavaliere avrebbe fatto un’ecografia, della quale ora attenderebbe i risultati.

Parte dello studio di Uomini e Donne, però, non ha la reazione che Paolo sperava. In particolare, Gianni Sperti accusa il cavaliere di aver strumentalizzato un argomento così serio e delicato, solo per giustificare il suo comportamento:

“Parli di cose serie come il tumore per giustificare cose leggere, non mi sta bene. C’è gente che soffre davvero a casa e tu rimani là seduto.”

Nel caso in cui si tratti della verità, non ci resta che rivolgere a Paolo i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione!