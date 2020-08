Uomini e Donne, denunciata la truffa ‘Ha rubato i miei soldi’: il cavaliere messo alla gogna

Parte la denuncia a Uomini e donne: scoperta la truffa di un cavaliere ai danni di una dama. Ecco chi sono i protagonisti dello scandalo

Uomini e Donne diventa teatro di un raggiro, messo in atto da un cavaliere ai danni di una dama del trono over.

La denuncia è partita proprio dalla dama, che sui social ha voluto rendere partecipi i fan della trasmissione di quanto accadutole. Sono intervenuti in suo aiuto anche altri protagonisti del programma tv…

La truffa a Uomini e Donne

In tanti anni di trasmissione, non era mai accaduto che una dama venisse truffata e minacciata da un cavaliere. Nonostante gli scontri, le querele e gli ammonimenti, mai nessun protagonista di Uomini e Donne si era spinto a tanto.

Al peggio pare non ci sia mai fine, in base ai racconti della dama truffata, che ha voluto parlare dell’accaduto, apertamente, su Instagram, come riportato dal magazine La Nostra TV.

Si tratta di Aurora Tropea del trono over di Uomini e Donne, che ha fatto una rivelazione scioccante su un cavaliere. La donna ha spiegato di aver intrapreso una conoscenza durante la trasmissione di Maria De Filippi, rimanendo in un secondo momento delusa dal comportamento del cavaliere il questione.

L’uomo, infatti, le avrebbe chiesto dei soldi e successivamente l’avrebbe bloccata sul suo telefono. Aurora Tropea si è sentita raggirata e truffata dopo che il cavaliere del trono over, con un pretesto, sarebbe sparito nel nulla per diverse settimane:

“Seppure un ladro e un delinquente, non ho paura sei un morto di fame. Lui è un delinquente e mi sta anche minacciando. Mi ha bloccato per due mesi”. https://www.instagram.com/p/CDcYaFJKg5q/?utm_source=ig_embed

Lo sfogo della donna e l’intervento dei protagonisti

La Tropea si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo ufficiale su Instagram, dove ne ha dette di tutti i colori sul cavaliere che l’avrebbe truffata e minacciata e del quale non ha voluto svelare l’identità.

“Ruba i soldi alle persone. È venuto in negozio con i bambini chiedendo i soldi che gli servivano per il regalo del figlio”.

Anche l’amica Veronica Ursida, anche lei protagonista nel parterre femminile Uomini e Donne, ha provato a contattare il cavaliere del trono over, ma i suoi tentativi si sono rivelati nulli.