Uomini e Donne: conosciamo i nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano

Al via la seconda fase della stagione 2020/2021 di Uomini e Donne, con due nuovi attesissimi tronisti.

Si tratta di Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Scopriamo tutto su di loro!

Ha 25 anni, vive a Sarzana (SP) assieme ai suoi genitori e svolge il lavoro di videomaker.

Il suo cognome è dovuto alle origini tedesche del padre, che ha incontrato la moglie dopo il trasferimento in Italia. Giacomo ha anche due fratelli.

Il giovane ha studiato regia alla Scuola Nazionale del Cinema Indipendente di Firenze e ha una grande passione per il cinema.

Ama esprimersi attraverso i video e i suoi tatuaggi, che disegna da solo. Si definisce un ragazzo timido, ma socievole, che nell’amore ha bisogno di semplicità.

Ha 20 anni e vive a Nettuno (Roma) assieme alla mamma. Sua sorella, invece, vive per conto suo ed è già mamma.

La loro vita non è stata affatto facile, perché il padre li ha abbandonati quando Massimiliano aveva soltanto 13 anni, lasciandoli in difficoltà economiche.

A 16 anni, infatti, il giovane è stato costretto a svolgere numerosi lavori, come muratore, gelataio, pizzaiolo, barista e cameriere.

Riguardo il suo passato, ha dichiarato:

“Siamo andati alla Caritas a fare la fila per fare una spesa e mangiare. Sotto a quello che vedete c’è un ragazzo che non è superficiale e che si è perso troppe cose per maturare così velocemente. I nonni ci hanno aiutato, ci hanno ospitati per anni. Impossibile ripagarli.”