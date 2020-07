Uomini e Donne, tronista sulla sedie a rotelle nella prossima stagione? Ecco chi potrebbe essere

Uomini e Donne, tra le novità potrebbe esserci un tronista in carrozzina di cui conosciamo già il nome, scopriamo di chi si tratta

Il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, non ha mai accolto, in nessuna edizione dello show, protagonisti affetti da disabilità o sindromi particolarmente evidenti.

Dalla prossima edizione della trasmissione di Maria De Filippi, però, qualcosa potrebbe cambiare. In base alle indiscrezioni che circolano sul web, infatti, sembra che il prossimo tronista sarà in carrozzina…

Il primo tronista in carrozzina

Non sono indiscrezioni sul web, ma anche fonti attendibili come le pagine di Libero Quotidiano, dove è presente un articolo di Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000.

Il prossimo tronista in carrozzina altri non sarebbe che un danzatore diversamente abile, già noto ai telespettatori, che ha chiesto a Maria De Filippi di ricevere una possibilità.

Ha 35 anni e da 7 è malato di sclerosi multipla. Con la televisione ha un ottimo feeling, avendo partecipato già a Ballando con le Stelle ed essendosi esibito anche sul celebre palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo… di chi si tratta?

Alla ricerca dell’amore

Si tratta di Ivan Cottini, che punterebbe a un ruolo di rilievo a Uomini e Donne. Per l’uomo, infatti, sarebbe adesso l’ora di ritrovare l’amore, dopo la rottura con la fidanzata Valentina.

In base a quanto dichiarato dallo stesso ballerino, la separazione sarebbe avvenuta per via della sua assenza: l’uomo sarebbe, infatti, troppo focalizzato sulla carriera. Adesso, però, pare proprio che il danzatore sia pronto a impegnarsi in una nuova relazione sentimentale.

Ivan Cottini lancia la sfida a Maria De Filippi, la conduttrice e autrice del programma, sempre molto attenta alle novità che possano intrattenere il pubblico di Mediaset. Ora è da vedere se la presentatrice deciderà di cogliere l’opportunità di avere un tronista carismatico e sensibile come il ballerino 35enne.