Gemma Galgani, messaggi piccanti all’ex di Tina Cipollari: ‘C’ha provato con lui’

La dama del trono over di Uomini e Donne si sarebbe permessa di scrivere in maniera colorita all’ex marito di Tina Cipollari.

L’opinionista del programma di Maria De Filippi gela lo studio con una rivelazione sconcertante su Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Tina fa una rivelazione choc

Nel corso di uno degli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne, è scoppiato un caso che sta suscitando molto clamore.

Si tratta di una vera e propria bomba sganciata dall’opinionista Tina Cipollari, che metterebbe la dama Gemma Galgani sotto tutta un’altra luce.

Dopo l’ingresso in studio della donna, infatti, è avvenuto un vero e proprio scontro tra due. La Galgani ha accusato la Cipollari di essere andata a cena con i suoi ex fidanzati.

L’opinionista non ha reagito bene a quest’attacco, che si riferisce alla festa di compleanno di Giorgio Manetti, e controbatte, facendo una rivelazione inaspettata.

Uomini e donne: Gemma ha scritto all’ex marito di Tina, Kikò Nalli

La lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollati è davvero degenerata nel corso dell’appuntamento di Uomini e Donne.

In particolare, l’opinionista del dating show è andata su tutte le furie, affermando:

“Ti sei permessa di scrivere sul profilo del mio ex marito, in maniera colorita.”

Tina, furiosa, si riferisce naturalmente al padre dei suoi figli, Kikò Nalli. Maria De Filippi non crede alle sue orecchie e chiede spiegazioni alla dama.

La dama torinese, nel corso di quest’estate, si sarebbe complimentata con l’ex marito della Cipollari sui social. Secondo Tina, Gemma avrebbe scritto:

“Che bella persona, sei un bellissimo uomo.”

La Galgani nega e afferma che nel corso dell’estate non sarebbe stata in possesso del telefono, quindi, anche volendo, non avrebbe potuto fare una cosa del genere.

Maria la difende, ma Tina giura di portare gli screenshot compromettenti, che dimostrerebbero che il commento, scritto sotto la foto di Kikò, provenga dal profilo della Galgani.