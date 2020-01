Tina Cipollari, il gestaccio in diretta contro lo spettatore: interviene Maria De Filippi

Tina Cipollari, il gestaccio in diretta contro lo spettatore: interviene Maria De...

Uomini e Donne, Tina Cipollari e il bruttissimo gesto verso una persona del pubblico: è subito caos in studio, ecco cosa è successo

Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Tina ormai è un personaggio fondamentale all’interno del programma è la sua presenza è sacra. C’è anche da dire che i suoi nervi ultimamente sembrano essere molto più scoperti del solito,tanto da prendersela anche con il pubblico, ma vediamo cosa è successo

Uomini e Donne, Tina Cipollari, gestaccio al pubblico

La bravissima opinionista del programma di Uomini e Donne, Tina Cipollari è tornata di nuovo sotto la luce del gossip, questa volta a metterla sotto torchio è stata proprio lei, che nell’ultima puntata del programma di Maria De FIlippi, ha dato il meglio di se stessa.

L’opinionista di Uomini e Donne ormai è la veterana del programma e sena di lei non sarebbe lo stesso. Ad accompagnare la bravissima Tina in questa bellissima avventura a Uomini e Donne,è proprio Gianni Sperti, ex ballerino della scuola di Amici.

Tina Cipollari rissa verbale contro una persona del pubblico

La bravissima Tina Cipollari a quanto pare è tornata a far discutere e non poco di lei, questa volta è stata proprio una mancata rissa all’interno dello studio. Ad innescare la sua ira, è stato una persona del pubblico che difendeva a spada tratta la sua odiatissima Gemma.Ma Tina non ci sta e decide di rispondere alla provocazione della persona del pubblico.

“Tina hai un po’ di invidia verso Gemma perchè tu alla sua età così non ci arrivi…Non hai proprio la possibilità…”

Frase che ha fatto infuriare l’opinionista di Uomini e Donne, che si è alata dalla poltrono è ha iniziato ad inveire contro lo spettatore.

“Tiè, ma tieni davvero…Cioè questo mi dice che non ci arrivo…Ma io mi auguro di non diventare mai come Gemma che a 70 anni sta qua da 10 a cercare un uomo…”

Ha ribadito Tina, provocando la dolce Gemma.