Una vita zeppa di impegni, oltre alla tv e ai social. Tina Cipollari si prende una pausa da “Uomini e Donne” e si concede una vacanza rigenerante al mare.

Giugno, tempo di sospendere tutti gli impegni professionali e i ritmi frenetici delle giornate lavorative. Anche i vip si preparano alle ferie estive, cercando di far conciliare il ruolo di personaggio televisivo con quello di genitore in carriera.

Dopo una stagione che l’ha vista molto impegnata in televisione, Tina Cipollari si è presa un periodo di vacanza e ne ha approfittato per staccare dal suo ruolo di opinionista tv. Oltre alla tv, infatti, la cinquantaquattrenne romana è impegnata in alcuni progetti che la vedono testionial per famosi brand.

Tina Cipollari e la fuga al mare: l’opinionista fa sognare i suoi followers

Tina Cipollari ha postato alcune Instagram stories sul suo account ufficiale e ha condiviso dei nuovissimi scatti fotografici. La zarina di Uomini e Donne si è presa alcuni giorni liberi per disintossicarsi dal caotico e confusionario studio televisivo di Maria De Filippi.

Stanca delle continue querelle mediatiche, che con assiduità avvengono nel dating show di Canale 5, Tina se l’è data a gambe e si è ritagliata un po’ di tempo per la propria persona. Nessuno si sarebbe aspettato che la dispotica opinionista potesse abbandonare gli studi di Cinecittà con una tale rapidità.

Si comprendono benissimo le ragioni di tale latitanza. Una fuga da impegni televisivi dopo un periodo professionale particolarmente denso. La leggendaria diva di Uomini e Donne ha sentito l’esigenza di concedersi un break da corse, tensioni e presenze televisive.

Dal suo aggiornatissimo canale social, l’acerrima nemica di Gemma Galgani ha deciso di postare la suggestiva località balneare nella quale ha scelto di trascorrere giorni di assoluto relax, lontana da dame e cavalieri: il Salento.

Una fuga romantica in coppia al mare? Questo non ci è dato sapere. Tuttavia un dato sembra certo: per la veterana di Uomini e Donne la Puglia rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso, fra una parentesi e l’altra dei suoi fitti impegni con Canale 5.