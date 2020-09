Tina Cipollari pesanti minacce verso il pubblico: il fuorionda incriminato di Uomini e donne fa il giro del web

L’opinionista della trasmissione di Canale 5 non si rende conto di essere in onda e si lascia a delle dichiarazioni contro il pubblico

Tina, nonostante gli avvertimenti di Maria De Filippi, ha continuato a inveire contro il pubblico!

Scontri tra Tina e Gemma

A Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è guerra aperta! Ormai sono anni che tra le due donne e non corre buon sangue.

L’opinionista e la dama del trono over continuano a battibeccare e il pubblico si è ormai diviso in due fazioni ben distinte.

Tina non concepisce l’esistenza di un fandom della Galgani e per questa ragione mette spesso in gioco una serie di comportamenti atti a contrastare il loro supporto.

Questa volta ha seriamente minacciato il pubblico legato alla Galgani, senza però accorgersi fosse già iniziata la registrazione di Uomini e Donne.

La gaffe dell’opinionista in diretta, si scaglia contro il pubblico

L’opinionista Tina Cipollari non si è accorta di essere in onda. A nulla sono valsi gli avvertimenti di Maria De Filippi, perché la donna è andata dritta per la sua strada, minacciando il pubblico in studio:

“Guai a voi se quando entra baby mummia applaudite. Non fate le false. Chi parla verrà stritolato da me.”

Tina è inarrestabile, così Maria De Filippi la avverte di essere già in onda:

“Ho registrato tutto.”

Tina Cipollari ha ignorato gli avvertimenti della celebre conduttrice, accusandola di essere una bugiarda:

“Non c’è stata la sigla, questo significa che è ‘tutto morto’.”

L’opinionista ha giocato un po’ con il pubblico alle sue spalle, chiedendogli di non applaudire all’apparizione di Gemma Galgani.

Anche il pubblico dietro Maria De Filippi è stato avvertito:

“Come io apro bocca, alzatevi tutti in piedi.”

Chissà se Tina abbia recitato una parte o non si sia effettivamente resa conto che la telecamera la stesse riprendendo!