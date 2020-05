A costo di spingere lo spasimante di Gemma Galgani tra le braccia di un’altra donna, la sadica opinionista di Uomini e Donne si è prodigata a lanciare un appello al pubblico femminile.

Tina Cipollari, dispotica opinionista del dating show Uomini e Donne, si è resa protagonista di una speciale iniziativa a favore di Sirius. Con lo scopo di trovare l’anima gemella al corteggiatore di Gemma Galgani, la zarina di Uomini e Donne ha pensato bene di lanciare un appello al gentil sesso.

Uomini e Donne, l’inconsueta iniziativa di Tina Cipollari

Stanca di vedere Sirius prostrarsi al cospetto di Gemma, la 54enne romana ha pensato di stupire le papabili interessate. Attraverso un’inconsueta propaganda pubblicitaria, Tina ha cercato l’attenzione del pubblico femminile. La Cipollari è irremovibile: intende aiutare il marinaio a trovare un’anima gemella della sua stessa età, così che possa abbandonare definitivamente la settantenne torinese.

La geniale trovata di Tina Cipollari, in effetti, appare piuttosto esilarante. Da abile comunicatrice quale è, la mordace opinionista sa bene come attirare l’attenzione e riuscire nel proprio intento. Il suo plateale appello, infatti, sembra che non sia rimasto inascoltato.

Tina Cipollari cerca partner a Sirius: lui reagisce così

Stando alle anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda lunedì 11 maggio, il 26enne toscano rimarrà sorpreso dall’originale iniziativa dell’opinionista. Sembra infatti che Sirius non opporrà resistenza.

L’appello di Tina farà imbufalire la dama piemontese. Sembra proprio che nella scoppiettante puntata di lunedì 11 maggio, Gemma punterà il dito contro Sirius. Il corteggiatore è colpevole di mostrare fin troppo interesse per le telecamere e per le dinamiche televisive che esulano dalla loro conoscenza.

Appurato che l’approccio di Sirius alla paradossale iniziativa dell’opinionista farà perdere le staffe alla Galgani, Tina Cipollari potrà ritenersi soddisfatta di aver conseguito il proprio diabolico obiettivo.