Uomini e Donne, SPOILER: news sulla scelta e sulla versione VIP in arrivo

Uomini e Donne, SPOILER: news sulla scelta e sulla versione VIP in...

Ecco tutto ciò che sappiamo sulla scelta del tronista Davide Donadei e le incredibili news sulla versione VIP di Uomini e Donne in arrivo su Canale 5.

Uomini e Donne è tornato dalle vacanze natalizie e ha ripreso a coinvolgere il pubblico di Mediaset con le storie di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri.

I fan del dating show non vedono l’ora che Davide Donadei arrivi alla scelta, che potrebbe svolgersi in una location d’eccezione.

Nel frattempo, si vocifera che sarebbe in arrivo una versione VIP del dating show di Maria De Filippi, che potrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne: la location della scelta

Il giorno della scelta di Davide Donadei si avvicina sempre di più. Il giovane tronista dovrà decidere con chi uscire tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore.

In base alle indiscrezioni, il pugliese potrebbe fidanzarsi con la sua corteggiatrice preferita in un castello romano!

Inoltre, il momento della scelta potrebbe tornare in prima serata con una puntata speciale.

Anticipazioni Uomini e Donne: in arrivo la versione VIP del dating show

In questi giorni circola l’ipotesi dell’arrivo di una versione VIP di Uomini e Donne.

A sedersi sulle ambite poltrone rosse dovrebbero essere noti personaggi dello spettacolo e non giovani sconosciuti.

I tronisti in questione dovrebbero essere corteggiati sia da persone comuni che da personaggi famosi.

Il nuovo format dovrebbe andare in onda in primavera, in prima serata su Canale 5.

In base ad alcuni rumors circolanti in queste ultime ore, tra i protagonisti di questa nuova versione potrebbe esserci Giulia De Lellis.

L’influencer potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista, al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti o di consigliera.