Uomini e Donne, spoiler al 2 aprile: volano stracci tra Tina e Gemma, Ida assente

Ecco tutte le anticipazioni sulle prossime puntate del dating show più seguito della Tv, in onda dal 29 marzo al 2 aprile su Canale 5.

In studio con Maria De Filippi questa settimana succederà di tutto, al centro uno scontro acceso tra le due storiche “nemiche” Tina e Gemma mentre Ida Platano deciderà di non essere presente, ecco perché.

Se vuoi sapere oppure cosa vedremo nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 29 marzo al 2 aprile continua a leggere!

Uomini e Donne puntate dal 29 marzo: tra Tina e Gemma volano stracci

Numeri da conferma come sempre anche per questa edizione dello storico dating show condotto da Maria De Filippi. Il ventennale programma di Canale 5 infatti ha un seguito di affezionati sempre più numerosi e la fortuna della trasmissione è in parte data anche dalle dinamiche che si creano in studio.

Tra gli opinionisti, in particolare Tina Cipollari ed alcuni personaggi iconici come la dama Gemma Galgani si producono durante le puntate in simpatiche bagarre dai toni accesi.

L’ultima andrà in onda questa settimana e vedrà la dama torinese in aperta polemica con l’esplosiva opinionista. La Galgani infatti rimanderà al mittente con veemenza le insinuazioni su una sua presunta liaison segreta passata con Walter Chiari.

Ma non finirà qui perché Gemma sarà protagonista della settimana anche per una decisione attesa, proseguire o meno la conoscenza con il corteggiatore Domenico.

“Vorrei assolutamente trovare un uomo con attributi molto precisi: rispettoso, leale, sensibile e naturalmente passionale”

Ha dichiarato Gemma in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. La Dama si metterà di nuovo in gioco dopo Maurizio? Le prossime puntate ci sveleranno tutto!

Puntate registrate fino al 2/4: Ida non ritorna

Una notizia che aveva fatto ben sperare i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi riguardava un’altra storica presenza del Trono Over. Stiamo parlando di Ida Platano, protagonista della coinvolgente storia, ormai naufragata, con Riccardo Guarnieri, con il quale aveva anche partecipato a Temptation Island.

Le indiscrezioni parlavano di un ritorno proprio della Platano nello studio del dating show ma a quanto pare i suoi fan resteranno delusi. Per ora Ida non tornerà ad occupare il Trono Over e a cercare un nuovo amore, come invece si era dichiarata pronta a fare.

Anticipazioni Trono Classico ed Over

Nel corso delle prossime puntate inoltre proseguiremo nella visione delle storie al momento tra le più appassionanti.

Giacomo Czerny il bel tronista spezzino parrebbe avere una forte propensione ormai molto chiara per Carolina, sarà lei la sua scelta?

Novità in arrivo anche per un altro ex di Gemma Galgani, il giovane ed aitante Nicola Vivarelli: nuove conquiste all’orizzonte?

Non resta dunque che sintonizzarsi ogni pomeriggio su Canale 5 dalle 14.45 per seguire tutti i colpi di scena delle prossime puntate di Uomini e Donne 2021!