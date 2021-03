Uomini e Donne, spoiler registrazione 11 marzo: una coppia lascia lo show

Scopriamo tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne, dalle informazioni trapelate nel corso dell’ultima registrazione del dating show.

Giovedì, 11 marzo 2021, ha avuto luogo una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che riscuote sempre grandissimo successo.

La puntata si è concentrata soprattutto sulla formazione di una nuova coppia, costituita dalla dama Sabina e dal cavaliere Claudio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Claudio e Sabina al centro dello studio

Nella registrazione dell’11 marzo 2021, Uomini e Donne si è focalizzato su una coppia appena nata.

Si tratta di quella formata da Sabina e Claudio, che hanno deciso di abbandonare insieme il programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da bibi (@sabina_ricci_19_)

I due si sono resi conto di voler approfondire fuori la loro conoscenza: nel corso dell’ultima registrazione, ha avuto luogo una scelta classica, con tanto di cascata di petali.

Claudio aveva già comunicato alla redazione di essere costretto ad abbandonare il programma per motivi di lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da claudio (@claudio__cervoni__official)

A quel punto, Sabina ha dichiarato il suo amore di fronte a tutti e ha deciso di lasciare lo show in sua compagnia.

Anticipazioni Uomini e Donne: le scuse di Gianni Sperti

Immediate le reazioni del pubblico presente in studio, che non ha potuto fare altro che appurare la veridicità dei sentimenti dei due.

Anche Gianni Sperti si è commosso di fronte alla nuova coppia formatasi negli studi di Canale 5.

L’opinionista si è anche scusato per non aver creduto nella sincerità di Claudio e di Sabina. Ora ha ammesso di essersi ampiamente ricreduto.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi attesissimi appuntamenti di Uomini e Donne, non vi rimane che sintonizzarvi a partire da lunedì, 15 marzo 2021, su Canale 5 alle ore 14.45!