Uomini e Donne, Sirius vuole solo Gemma: l’ultima intervista rivelatrice

Nicola Vivarelli, aitante toyboy del Trono over, ha occhi solo per Gemma Galgani. Attraverso un’intervista fiume rilasciata a “Uomini e Donne Magazine”, ha lanciato un’aspra stoccata agli ex cavalieri della dama.

Sebbene sia prematuro parlare di idillio passionale e amore travolgente, il ventiseienne toscano Nicola Vivarelli, in arte Sirius, ha le idee chiarissime e vede solo Gemma Galgani nel suo immediato futuro.

Il giovane toyboy di Uomini e Donne, infatti, non ha alcuna intenzione di conoscere altre dame al di fuori della sua venerata Gemma. Con la settantenne piemontese ha instaurato una solida intesa, in barba alla disapprovazione del pubblico e degli opinionisti dello show.

Sirius e l’intervista fiume rilasciata al “Uomini e Donne Magazine”

“Ho iniziato a conversare con lei consapevole che questo avrebbe suscitato non poche critiche, perché ero già conscio del fatto che le persone hanno la tendenza a giudicare (…) In amore non esistono regole, leggi o religioni che limitino tutto questo. Quindi sì! Ero e sono pronto ad affrontare le reazioni forti a cui sono sottoposto, mi è stato insegnato dalla famiglia ad avere coraggio in qualsiasi situazione”

Sembra proprio che Gemma Galgani abbia stregato Nicola Vivarelli. Volitivo e irremovibile, il marinaio toscano ha in testa solo lei e vagheggia, immaginando il momento in cui potrà finalmente avere un contatto ravvicinato con lei.

Supportato dalla madre e dalla nonna, Sirius non permette che i giudizi negativi del pubblico influenzino le sue scelte. Per di più, non si lascia tentare dalle dame che hanno preso una cotta per lui:

“Ad ogni uomo piace essere corteggiato da una donna, ma questo non toglie il fatto che io sia qui per Gemma e per continuare la nostra bella conoscenza (…) Quando arriverà il giorno in cui potremo stare più vicini, sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forte le mani…”

Sugli ex corteggiatori di Gemma, Sirius ha tuonato così: