Uomini e Donne, Trono over. Tutto finto? Sirius sbugiardato dalla sua ex...

Uomini e Donne, Fanpage lancia lo scoop: l’ex fidanzata di Sirius, giovane corteggiatore di Gemma Galgani, smaschera il marinaio e racconta la sua verità.

I dissapori sono appena esplosi e sarà un’efferata lotta senza esclusione di colpi. Chiara Vannucci, ex partner di Nicola Vivarelli, in arte Sirius, ha fatto delle rivelazioni inedite a proposito del suo ex fidanzato. Come reagirà Sirius dinnanzi alle accuse? Per il momento non si è mossa foglia. Scopriamo cosa ha rivelato Chiara.

Fanpage intervista L’ex fidanzata di Sirius

Chiara Vannucci, ex di Nicola Varinelli, è stata contattata dal noto giornale on-line Fanpage.it e ha rilasciato un’interessante intervista. La ragazza ha parlato della storia d’amore vissuta con il marinaio e del suo parere in merito alla nascente love story tra Gemma Galgani e Sirius:

“Ho conosciuto Nicola quando aveva 18 anni. Io ne avevo 23 o 24. Non è stata una storia bellissima. All’epoca era un ragazzo infantile, non so se adesso sia cambiato. So che non era la storia adatta per pensare al futuro, non mi aspettavo granché da quel legame… Siamo stati insieme per tre o quattro anni, fino al 2014 più o meno”

A proposito del surreale feeling tra la dama di Uomini e Donne e il suo ex partner, Chiara Vannucci ha dichiarato:

“Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia…”

Quando la giornalista di Fanpage.it le ha chiesto un parere sull’eventuale reazione avuta dai genitori di Sirius, la ragazza ha così replicato:

“Conosco i suoi genitori ma non so come potrebbero reagire di fronte a una situazione fuori dagli schemi come questa. So che la madre di Nicola è una donna dalla mentalità aperta, è molto giovane”

Appare del tutto evidente che il primo grande amore di Sirius non creda nel rapporto che il marinaio sta provando a costruire con la star di Uomini e Donne. Secondo il punto di vista di Chiara Vannucci, il ventiseienne toscano starebbe semplicemente cercando visibilità televisiva.

Insomma, l’ex fidanzata del toyboy è stata molto esplicita e le sue dichiarazioni sono destinate a sollevare, inevitabilmente, grandi polemiche nello studio di Maria De Filippi. Come replicherà Sirius? E soprattutto, l’opinionista Tina Cipollari si farà grasse risate?