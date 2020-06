‘Sono gay’ Sirius, l’outing sui social e le foto senza mutande su un vecchio profilo prima di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Sirius di nuovo al centro della bufera: spunta il vecchio profilo in cui il corteggiatore di Gemma Galgani dice di essere gay

Non esiste pace per Nicola Vivarelli, alias Sirius, il giovanissimo corteggiatore della dama di Uomini e Donne Gemma Galgani, che sta facendo così tanto discutere.

Sono in molti a non credere alla buona fede del ragazzo, accusato di strumentalizzare Gemma per ottenere visibilità. Ad attaccare Sirius ora ci pensa anche la nota influencer Deianira Marzano, che ha lanciato un vero e proprio scoop.

Il vecchio profilo di Sirius

Secondo la donna, in passato, il bel 26enne, sarebbe stato in possesso di un account Instagram secondario, risalente addirittura a 6 anni fa.

A tal proposito, la Marzano, avrebbe dichiarato:

“Questo corteggiatore della Galgani prima aveva un altro profilo Instagram. Adesso ne ha fatto uno dove sta tutto bene con la divisa. Tra l’altro ci sono anche dei commenti del suo migliore amico e fanno capire come lui stia prendendo poco sul serio questo corteggiamento.”

Sirius starebbe, quindi, prendendo in giro Gemma, Maria De Filippi e l’intera redazione di Uomini e Donne? Ma c’è di più! La Marzano, infatti, ha trovato una foto molto spinta del Vivarelli che lascerebbe intuire qualcosa di sconvolgente.

Sirius è gay?

La foto in questione, assieme ad altre, porterebbe alcuni hashtag molto eloquenti, quali “gay”, “gay pride”, ma anche un incommentabile “finocchio”.

Il giovane, in un commento avrebbe addirittura scritto apertamente e senza celarsi “Io sono gay”. Ciò sarebbe la prova, quindi, che Sirius in realtà è gay e starebbe soltanto giocando con Gemma?

Per il momento non sono arrivate conferme né smentite, neanche da parte del diretto interessato alla questione, cioè Nicola Vivarelli. Non rimane che attendere che la redazione prenda provvedimenti al riguardo e decida magari di affrontare il tema nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne.