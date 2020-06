‘Sirius è fidanzato, deve uscire dal programma’ Uomini e donne, clamorosa segnalazione: l’ex cavaliere attacca il programma

Uomini e Donne finisce nel mirino degli attacchi mediativi da parte di Fabrizio Cilli, uno dei protagonisti della scorsa edizione dello show di Canale 5.

L’uomo ha duramente attaccato Maria De Filippi, Gianni Sperti e tutta la redazione del programma. Non si è risparmiato neanche negli attacchi a Sirius, il giovanissimo corteggiatore della dama Gemma Galgani.

Il nome di Fabrizio Cilli sta acquisendo grande notorietà sui social e sul web per alcuni attacchi sferrati al dating show di Uomini e Donne. L’addio dell’uomo alla trasmissione, di cui era protagonista la scorsa stagione, era stato uno dei più iconici.

Ora, torna al centro dell’attenzione per alcuni attacchi mirati al programma e a tutto lo staff. Ecco alcune delle dichiarazioni dell’uomo:

“Vorrei sapere cosa ne pensa Gianni Sperti e lo staff di Maria De Filippi. Manderanno anche al nuovo cavaliere di Gemma bambini sul treno per registrare le conversazioni? Ha proprio ragione Giorgio Manetti. Mi avevano chiamato per corteggiare Giovanna, poi il nulla.”

L’uomo, infatti, era stato beccato in treno mentre faceva delle affermazioni poco carine nei confronti di Gemma. Per questo motivo, era stato cacciato dallo studio del programma.

“Mi avevano cacciato perché fingevo. Ero troppo giovane, allora come stanno le cose? Avevo 42 anni l’anno scorso, le regole non valgono per tutti mi sembra. Maria mi ha deluso”