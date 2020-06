Una vera e propria cannonata, quella di un ex protagonista del Trono over contro Gianni Sperti, probabilmente il più storico tra gli opinionisti di Uomini e Donne. Una fucilata, parole durissime.

Fabrizio Cilli è stato uno dei tanti cavalieri passati dalla corte di Uomini e Donne. Il quarantaduenne di La Spezia è stato mandato a casa, reo di aver partecipato alla trasmissione senza un reale interesse nei confronti della dama Gemma Galgani.

Ma a distanza di mesi, ecco che nel mirino di Fabrizio Cilli ci finisce, ancora una volta, Gianni Sperti. Nel dettaglio, l’ex cavaliere ha ruggito con un pizzico di ferocia e intolleranza.

Nel corso di una recente intervista rilasciata al sito di news Meteoweek, l’ex pretendente della dama torinese si è tolto delle soddisfazioni e ha scatenato l’inferno contro l’opinionista della De Filippi. Fabrizio Cilli cannoneggia contro Gianni Sperti e non arretra di un millimetro:

“In tutta sincerità quando io sono andato a Uomini e Donne non ero assolutamente fidanzato perché mi ero lasciato. Volevo conoscere la persona che era, ero curioso. Non sono andato lì per interessi o perché come ha detto Gianni volevo andare al Grande Fratello. Sono andato a Uomini e Donne per la curiosità di conoscere questa donna. Poi una volta conosciuta, già dalla prima puntata, ho capito che è arrogante e ho cambiato opinione. Volevo quindi rimanere lì a Uomini e Donne per trovare un’altra persona, non Gemma. Volevo stare lì per conoscere un’altra donna”