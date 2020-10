Uomini e donne, segnalazione per Sophie Codegoni: ‘Sta mentendo’

Uomini e Donne, segnalazione in arrivo per Sophie Codegoni: la giovane tronista sta mentendo? I dubbi dei fan

La bellissima tronista, Sophie Codegoni, torna a far parlare di sé. Questa volta non si parla dei presunti ritocchini a cui si è sottoposta in passato ma di una segnalazione sul suo conto. La giovane sta mentendo? I dubbi sul suo percorso ad Uomini e Donne.

Uomini e Donne, segnalazione su Sophie Codegoni

Una delle troniste che ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico per la sua disarmante bellezza è, senza alcun dubbio, Sophie Codegoni. Dopo tanto chiacchierare sui sui presunti ritocchini, la giovane ha deciso di fare chiarezza sul suo aspetto fisico. In una recente intervista, rilasciata al settimanale Nuovo, la 18 enne ha rivelato di non essere ricorsa alla chirurgia estetica ma di aver ritoccato solo una parte del suo corpo: le labbra. L’obiettivo, ammette, è stato quello di acquistare maggiore sicurezza in sé stessa.

Di recente, è giunta una segnalazione sulla tronista. Pare che la giovane sia ancora interessata al suo ex.

La tronista sta mentendo?

La tronista è finita nel mirino del gossip. Ad accendere la bufera mediatica attorno a Sophie Codegoni è una segnalazione da parte di una ragazza che afferma di conoscere l’ex della giovane, Simone Giussani. A riportare la segnalazione è Deianira Marzano secondo cui la tronista, tramite l’account IG della mamma, sbircia le stories dove compare il suo ex.

“Ciao Deianira oggi ho fatto una storia con l’ex ragazzo di Sophie Codegoni, che si chiama Simone Giussani e che è l’attuale migliore amico del mio ragazzo… lei ovviamente visto che il profilo ufficiale è disattivato, mi guarda le storie con il profilo della mamma pensando che io non la veda. MA COME MAI SE SEI SUL TRONO DI UOMINI E DONNE E PENSI ANCORA AL TUO EX ?!?!?! (Era già successo l’altra volta quando io avevo messo un’altra storia sempre con Simone)”

La redazione del programma indagherà? Staremo a vedere.