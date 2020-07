Nicola Vivarelli dice addio a Gemma Galgani? Direttamente da Instagram arriva la soffiata-bomba di una fan della coppia.

L’ultima rovente indiscrezione arriva nientepopodimeno che da una fan del dating show Uomini e Donne. La web influencer Deianira Marzano, che sui social gode di un discreto seguito, ha pubblicato una nuova segnalazione inerente la coppia formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Uomini e Donne, nuova soffiata sulla coppia Galgani-Vivarelli

La caustica influencer, sempre pronta ad lanciare scoop esclusivi e spifferate degne di nota, ha riportato fedelmente il messaggio ricevuto da una follower. Sembra che la fan in questione abbia incontrato vis-à-vis Nicola Vivarelli di Uomini e Donne:

“Ho incontrato Sirius… Ci siamo fatti la foto insieme… Gli ho chiesto ovviamente anche di Gemma e lui mi ha risposto che è una perdita di tempo”

Queste le parole scelte dalla fan per porre fine, dopo mesi di gossip sfrenato, ai rumors sulla ridente relazione tra Nicola e Gemma. Un’amara segnalazione che non promette nulla di buono per il futuro della coppia del Trono over.

Gemma e Sirius, una liaison amorosa agli sgoccioli

La follower di Deianira Marzano ha rivelato, inoltre, un piccolo spoiler inerente la prossima edizione di Uomini e Donne:

“Mi ha anche detto che a Settembre si lasceranno definitivamente”

Parole che, mettendo da parte i sogni più fanatici su quella che sarebbe potuta divenire la coppia dell’anno, non sorprendono più di tanto. Nicola e Gemma ormai sono due vip, due star di spicco nell’enorme impianto che Uomini e Donne rappresenta. In quale trasmissione parallela sarebbe potuto scoccare il loro idillio?

Ciononostante, per il pubblico va bene tutto. A Uomini e Donne “the show must go on”: realtà o finzione che sia. Il pubblico di Maria De Filippi vuole vivere emozioni e sentire le palpitazioni. Ma i cocci del flirt tra Gemma e Nicola restano in ogni caso.