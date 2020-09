Uomini e donne, arriva la segnalazione: ‘Si conoscevano già Jessica e Davide’

Uomini e Donne, Jessica e Davide si conoscevano già? Arriva una segnalazione sulla coppia

Scelta lampo per Jessica che, solo dopo tre puntata, ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Davide Lo Russo . In queste ultime ore, è arrivata una segnalazione sui due ragazzi: pare che si conoscessero già.

Uomini e Donne, la scelta di Jessica

Da poche settimane è tornato su Canale 5 il programma pomeridiano ‘ Uomini e Donne‘ condotto da Maria De Filippi.

13Tra le troniste di questa nuova edizione vi è anche Jessica Antonini che ha immediatamente conquistato il pubblico per la sua bellezza e i suoi modi di fare: una donna con idee chiare sull’amore a differenza di molti altri volti delle scorse edizione del dating show di Canale 5.

Sono diversi gli esempi di persone che hanno scelto di prolungare il percorso magari solo per accrescere la loro notorietà.

Ad ogni modo, durante l’ultima registrazione, si è verificato un colpo di scena. La giovane tronista, infatti, ha comunicato la sua volontà di voler lasciare la trasmissione con Davide Lo Russo.

La scelta lampo ha stupito tutto ma pare che tra i due sia scattato il cosiddetto colpo di fulmine. Il corteggiatore ha risposto sì ma solo pochi giorni dopo è arrivata una segnalazione sulla coppia che ha scatenato una polemica social.

La segnalazione sulla coppia

A lanciare lo scoop è Amadeo Venza che, tramite una serie di stories, ha condiviso una segnalazione fatta da una sua follower. A detta di questo utente, pare che i due si conoscessero già:

“Posso dire che i due si conoscevano già…Ieri un amico in comune mi ha detto che questa Estate si sono già visti da qualche parte con la stessa comitiva…Quindi è impossibile che non si conoscano…”

Non è dimostrabile che quanto affermato da questo utente sia vero per cui, almeno per il momento, si tratta solo di voci di gossip.