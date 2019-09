‘Scena di nudo censurata’ scandalo a Uomini e Donne: Maria De Filippi interrompe la scena – Video

Panico nello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi scioccata dalla scena di nudo non prevista. La regia è costretta a censurare

Nella puntata del 26 settembre il momento trash di Uomini e Donne è risultato incontrollabile portando la povera Maria De Filippi a buttarsi a terra.

Ecco tutti i particolari

L’imprevisto bollente infiamma lo studio di Uomini e Donne

Il video di quello che è successo oggi ad Uomini e Donne è già diventato virale e a raccontarlo pare incredibile.

La Dama del trono Over infatti ha deciso di partecipare alla sfida della Più seducente del reame con un numero molto particolare corredato di una precisa richiesta alla produzione.

Ai perplessi Gianni e Tina la De Filippi annuncia infatti che la prova della Galgani sarà un tributo a Marilyn Monroe e alla celebre scena del vestito alzato dal vento del film Quando la moglie è in vacanza.

Sperti ironizza dicendo che stava per entrare “Nonna Monroe” ed il pubblico ride già quando Gemma entra con il suo vestitino corto e comincia a sfilare a passo di musica.

Come Maria aveva anticipato lungo la passerella era stato montato appositamente un bocchettone di aria e l’effetto ottenuto è proprio quello voluto: il vestito di Gemma è fuori controllo per il vento e si alza mostrando le grazie della Dama Over agli opinionisti seduti.

Come se non bastasse Tina Cipollari si alza dalla sua sedia e si fionda ad alzare ancora di più il vestito per vedere meglio e la regia a quel punto è costretta a censurare le immagini per il pubblico a casa.

Il delirio in studio: Maria a terra, Tina incontrollabile

Lo studio a quel punto è nel panico ed anche la posata Maria non riesce a resistere all’ilarità generale.

La regia la inquadra sdraiata a terra sul suo gradino sopraffatta dalle risate.

Gemma tenta di giustificarsi dicendo che la scena non sarebbe dovuta andare così e poi si rivolge a Tina chiedendole come si sia permessa di fare quel gesto.

Tina Cipollari ormai fuori controllo le risponde:

“Ma come ti permetti tu di farci assistere a quel macabro spettacolo?”

E quando la Galgani la accusa di averle rovinato tutto Tina da la stoccata finale:

“Ma ti sei rovinata da sola…hai rovinato a noi la vista”

Nel frattempo anche Gianni Sperti è a terra con un’incontenibile risata affermando di aver visto tutto ma ad infiammare il pubblico ulteriormente arriva Maria che sentenzia ancora con la voce rotta dalle risate:

“Io da un certo punto non ho visto più niente, purtroppo..”

“La rifacciamo!”

Alla fine la Galgani ha anche portato a casa voti positivi tra le critiche feroci della Cipollari. Chissà se la rivalità tra le due aumenterà ulteriormente dopo questa performance.