‘Rapporti dietro le quinte con cavaliere’ Maria De Filippi, scandalo a Uomini e donne: la conduttrice allibita

Uomini e Donne, scandalo nel programma di Maria De Filippi, spuntano rapporti nascosti tra i corteggiatori, ecco cosa è successo

Accuse molto dure nei confronti del cavaliere Jan Pierre Sanseverino, il corteggiatore del Trono Over e che da tempo sta corteggiando la simpatica Gemma Galgani ed oggi invece la bella Antonella del parterre femminile.

Accuse su Jan Pierre

Nelle ultime puntate del trono Over, pare che gli altarini tra Antonella e Jean Pierre stanno venendo a galla. A quanto pare infatti, l’ultima volta che si sono visti i due nonostante i litigi, Antonella aveva deciso di frequentarlo ancora. Ma a quanto pare questa decisione è cambiata proprio per alcuni atteggiamenti che Jean Pierre ha tenuto nei suoi confronti, e che alla dama non sono assolutamente piaciuti.

Antonella infatti fa riferimento ad atteggiamento squallido che avrebbe avuto Jean nei suoi confronti. A quanto pare infatti, si direbbe che Jean Pierre avrebbe avuto qualche giorno prima, dei fiori da parte di Aurora, ma che stando a quanto raccontato da Antonella, quei fiori Jean li avrebbe regalati a lei poco dopo. Lo studio dinanzi a questa affermazione è rimasto interdetto, come proprio tutte le donne del parterre, la stessa Valentina Autiero ha detto la sua sulla questione:

“Sono rabbrividita – Antonella, alzati per cortesia. E tu, Jean Pierre, che vergogna. Dieci euro…”.

Ma Jean ha ben pensato di giustificare il tutto, che non è stato un gesto di scortesia. Ma ad inveire contro il cavaliere non è stata solo Valentina, ma la simpaticissima Tina Cipollari:

“Jean Pierre, è meglio perderti che incontrarti. Sei proprio l’ultimo degli uomini”.

Jean Pierre, la brutta figura a Uomini e Donne

Il cavaliere però a quanto pare, sembra aver marcato un po la mano sulla questione fiori con Antonella. Il cavaliere infatti avrebbe addirittura detto, la sera in cui sono usciti lui ed Antonella, di aver pagati tantissimo. Ovviamente Jean poco dopo ha negato il tutto.

Ma la rabbia da Tina è passata a ad Aurora, di cui Pierre è molto attratto fisicamente. La donna infatti è entrata in studio è ha iniziato ad inveire contro il cavaliere. Aurora infatti ha iniziato ad aggredire verbalmente Jean Pierre, perchè oltre a quanto successo in studio, poco prima aveva saputo anche di alcuni chiacchiericci sul loro rapporto. Secondo quanto dice Aurora, Jean Pierre avrebbe parlato con terzi, affermando che tra lui e Aurora c’è stato molto più di un semplice bacio. In studio c’è chi ha smentito la vicenda e c’è chi invece ha dato conferma delle parole di Aurora.