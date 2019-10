‘Lascia per sempre lo studio, Maria De Filippi rivela tutto’ Anticipazioni Uomini e Donne 10 ottobre

‘Lascia per sempre lo studio, Maria De Filippi rivela tutto’ Anticipazioni Uomini...

Uomini e Donne anticipazioni 10 ottobre: una tronista lascia la trasmissione, Maria De Filippi rivela il motivo

Oggi pomeriggio andrà in onda, alle ore 14:45, il primo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dai siti in rete, ci sarà un clamoroso colpo di scena: la nuova tronista deciderà di abbandonare il dating show di Canale 5. In lacrime, spiegherà i motivi della sua scelta…

Uomini e Donne, Sara dice addio

Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento dedicato al torno classico. Secondo quanto riportato dal sito di gossip Il Vicolo delle News la puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena. Procediamo con ordine. La nuova tronista, Sara Tozzi, ha preso un importante decisione: abbandonare il programma. Per quale motivo? Nelle scorse settimane, la giovane modenese ha avuto l’opportunità di conoscere alcuni ragazzi, tra questi anche l’ex tentatore di Temptation Island, Javier Martinez. Dopo una serie di incomprensioni, scatenate anche dalla segnalazione pervenuta in studio sul giovane ragazzo i due avevano ritrovato il giusto feeling. Ma qualcosa ha turbato la giovane che ha deciso di lasciare il trono.

Pare che il cuore di Sara Tozzi, batte già per un’altra persona, un ex fidanzato col quale ha avuto una storia molto importante nonostante la sua giovane età. Sui social è già scattato il toto nomi e ancora oggi è mistero sulla ragazza che andrà a sostituirla affiancando così la tronista Giulia Quattrociocche.

Gli ospiti in studio

Il video pubblicato sulla pagina ufficiale di Instagram di Uomini e Donne mostra l’ingresso in studio di una coppia ormai scoppiata che ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island Vip.

Stiamo parlando di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Dopo una lunga storia d’amore durata tre anni e l’esperienza televisiva i due si sono detti addio.