Uomini e Donne Over, la storica coppia scoppia. La dama tradita. “A casa”

Uomini e Donne trono over , un’altra storica coppia scoppia : “L’ho mandato via di casa”, ecco cosa è successo.

Il programma di Maria De Filippi non va in onda da circa un settimana. Uomini e Donne, infatti, è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Nonostante questo, i protagonisti del dating show di Canale 5 continuano a far parlare di sé. Dopo la rottura tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, un’altra storica coppia si dice addio: ecco cosa è successo.

Uomini e Donne: una coppia si dice addio

A causa dell’emergenza sanitaria molti programmi Mediaset sono stati sospesi al fine di garantire la sicurezza di tutti quelli che lavorano. Tra questi anche Uomini e Donne, la cui interruzione è avvenuta circa una settimana fa. Sul web, i protagonisti del dating show, condotto da Maria De Filippi, continuano a far parlare di sé. Per quanto riguarda il trono classico, pare che ormai sia giunta a capolinea la relazione tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi, anche se la coppia non ha mai smentito o confermato queste voci. Mentre per quanto riguarda il trono over, oltre alla rottura tra Pamela Barretta ed Enzo capo, un’altra coppia sembrerebbe essersi detta ‘addio’.

L’annuncio della fine della loro relazione è stato dato dalla stessa dama. In una recente intervista rilasciata a IsaeChia Denise Pontano ha rivelato i reali motivi che l’hanno spinta a lasciare Sebastiano Mignosa: ecco cosa è successo.

Le parole della dama

La dama ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a mandare via di casa il cavaliere del parterre maschile. Dopo l’uscita dal programma, la coppia ha deciso di vivere la loro storia d’amore lontana dai riflettori. Ma, a dicembre scorso, Denise Pontano ha scoperto dei messaggi di Sebastiano indirizzati all’ex compagno della donna per sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata. Ma i suoi sentimenti erano forti tant’è che gli ha concesso una seconda possibilità.

Qualcosa si è definitivamente rotto quando la dama ha scoperto delle chat con un’altra donna. Nonostante non ci sia stato nulla tra loro due, Denise ha comunque scelto di lasciare il suo compagno.