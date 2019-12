‘Non mi ha toccata per mesi’ Rosa Perrotta la confessione intima sul marito Pietro

Uomini e Donne è uno dei programmi più guardati di sempre. Molti sono i fan che infatti seguono di continuo al programma e si affezionano ai tronisti,come è successo alla bellissima Rosa Perrotta.

L’ex tronista infatti è tornata di nuovo a far parlare di se rivelando alcune indiscrezioni sul rapporto con il marito.

La bellissima modella salernitana è una delle troniste che ancora oggi fa parlare di se. Dopo la bellissima nascita del suo primogenito Domenico, la bellissima Rosa ha infatti parlato del rapporto dopo la nascita del figlio. Rosa e Pietro, come in molti sanno si sono scelti al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne e ancora oggi a distanza di un po di anni si dicono ancora molto innamorati. Ma qualcosa è cambiato nel corso del tempo, a raccontarlo è stata l’ex tronista.

La giovanissima Rosa infatti, in questi giorni ha rivelato alcune indiscrezioni sul loro rapporto dopo la nascita del piccolo. In un intervista a Chi il giornale settimanale del gossip, Rosa ha rivelato alcuni dettagli inediti circa la sua storia e l’intimità con Pietro.

Al momento i due vivono insieme e intendono godersi il loro primogenito e nel frattempo attendono le nozze. Al momento quello che invece preme di più a Rosa è stato proprio il calo di passione venuto a mancare nel corso del tempo:

Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante”.