Novità sul Trono Over riguardo Rocco Fredella convola a nozze e sposa la sua dolce metà: “Abbiamo già scelto la location”

Dopo quella proposta di fidanzamento fatta in diretta, durante una specie di esterna in Villa, nessuno si aspettava un tale epilogo. Per Gemma di nuovo un’altra ‘Mai una gioia’. Dopo l’uscita del programma, Rocco ha trovato l’amore e adesso convola a nozze.

Rocco e la compagna Doriana, conosciuta al di fuori del programma condotto dalla De Filippi, hanno annunciato di volersi sposare, dichiarando di aver anche scelto la location!

Il matrimonio di Rocco e Doriana

La storia d’amore tra Rocco e Doriana procede a gonfie vele, tanto che i due hanno anche pensato al loro matrimonio ed al posto dove celebrare le nozze.

Rocco ha partecipato al trono over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, dove ha conosciuto Gemma ma la storia tra di loro non ha avuto un lieto fine.

Mentre Gemma, intervistata sul magazine di Uomini e donne si paragona a Maria Callas, senza nessun uomo nella sua vita, invece Rocco sembra fare davvero sul serio!

E’ proprio lui a dichiarare, sempre sullo stesso magazine, di voler sposare la sua compagna Doriana Bertola, della quale si è innamorato perdutamente.

Fredella ha rilasciato un’intervista dicendo:

“Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità”

Hanno anche già scelto la location, ma il luogo rimane un segreto per il momento. A quanto pare si prospetta un’estate ricca di amore per i due!

Le dichiarazioni di Rocco su Gemma

Ora che Rocco sembra aver finalmente ritrovato l’amore, rilascia delle dichiarazioni anche su Gemma Galgani, frequentata durante il percorso di Uomini e Donne.

Tra di loro le cose non sono andate bene e Fredella ricorda in particolar modo il giorno in cui ha lasciato il programma in lacrime dicendo:

Mi ha deluso come persona e non le perdonerò mai il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia

Ma ormai ha superato la cosa e torna a sorridere grazie alla sua Doriana!